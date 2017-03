Dem Navi vertraut: Für Lkw-Fahrer wurde es echt eng

BURGBERNHEIM

BURGBERNHEIM - Blindes Vertrauen in sein Navi hat ein Lkw-Fahrer bitter bereut. Er geriet mit seinem Gespann in eine enge Gasse. Aus der misslichen Lage gab es zunächst kein Zurück mehr.

Blindes Vertrauen ins Navi: Für einen Lkw-Fahrer wurde es da echt eng. Foto: Colourbox



Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer hat seinem Navigationsgerät allzu blind vertraut: Er ließ sich in Burgbernheim mit seinem Gespann in eine enge Gasse lotsen. Erst am Ende der Straße bemerkte er, dass er sich auf einem Irrweg befand. Die Gasse wurde so eng, dass an ein Weiterkommen nicht zu denken war. Da hatte der Lkw-Fahrer aber schon die Dachrinne eines Anwesens mit seinem Fahrzeug demoliert.

Weil es vorwärts nicht mehr weiterging, legte der Fahrer folglich den Rückwärtsgang ein. Er nahm dabei jedoch den Zaun eines weiteren Anwesens mit. Als der Hausbesitzer den Lkw-Fahrer stoppen wollte, ignorierte er diesen und fuhr weiter rückwärts.

Erst mit Hilfe eines Polizisten, der zufällig vorbeikam, gelang es, den Mann hinterm Lenkrad zu stoppen. Weitere Polizisten lotsten den Lkw später rückwärts aus der Gasse. Den Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht.

