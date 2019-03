Am östlichen Rand der Altstadt von Bad Windsheim liegt in der Fuchsengasse 7 das sogenannte Blutrichterhaus. Im Straßenverlauf zeichnet sich der giebelständige, zweigeschossige Krüppelwalmdachbau durch sein konstruktives Fachwerk im Obergeschoss aus. Die stadtgeschichtliche Bedeutung des Hauses zeigt sich, wenn man bedenkt, dass die Umgebung zur Erbauungszeit durch eingeschossige und deutlich schlichtere Bauten geprägt gewesen sein muss. Während der jüngsten Sanierung konnte dendrochronologisch die bisher angenommene Bauzeit 1622 auf 1581 konkretisiert werden. Das Scharfrichterhaus entstand also nicht während, sondern noch vor der für Windsheim verheerenden Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges. Im Zuge einer Umbaumaßnahme in den 1950er-Jahren und bedingt durch eine Erhöhung des Straßenniveaus hatte man den Eingang von der Mitte der Giebelseite auf die östliche Traufseite verlegt und wenig später auch die ursprüngliche Fenstersituation geändert. Die Hofseite wurde im Laufe der Jahre mit Um- und Anbauten stark verunklärt. © Saskia Müller