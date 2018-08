Der Ipsheimer Weinberglauf geht in die 19. Runde

Läufer werden am Freitag, 7. September, auf die anspruchsvolle Strecke geschickt

IPSHEIM - Der Weinberglauf des TSV Ipsheim erlebt am Freitag, 7. September, seine 19. Auflage und erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. Der Startschuss fällt für die Schülerläufe ab 17.15 Uhr, für den Hauptlauf muss man sich bis 18.45 Uhr gedulden. Im Gegenzug wird Läuferinnen und Läufern sowie den Zuschauern einiges geboten.

Der Schülerlauf bildet traditionell den Auftakt für den Weinberglauf in Ipsheim. © Fotos: Matthias Oberth



Nicht nur die sportliche Herausforderung macht den Weinberglauf zu einer besonderen Veranstaltung, sondern auch die Streckenführung entlang der fast reifen Trauben sowie die Geselligkeit im Weinberghaus nach den Läufen tragen seit Jahren zum "guten Ruf" des Laufevents bei.

Um 17:15 Uhr fällt der Startschuss für den Schülerlauf. Eine 1.200 Meter lange Strecke erwartet die Kinder, ehe sie ins Ziel einlaufen. 35 Meter Höhenunterschied sollten für die Läufer von sechs bis 15 Jahren kein Problem darstellen.

Die Mädchen starten um 17:15 Uhr, die Jungs begeben sich um 17:35 Uhr auf die gleiche Strecke. Die Hobbyläufer absolvieren ab 18 Uhr die doppelte Distanz, bevor sie in der Nähe des Bewirtungshauses von den Zuschauern und Betreuern im Empfang genommen werden. Leichte Anstiege und sanfte Gefälle versprechen viel Abwechslung. Am Start, auf der Strecke und im Zielbereich werden kostenlos Getränke gereicht.

Die Sambagruppe "Batukeros" aus Markt Erlbach sorgt entlang der Strecke für Stimmung. © Kerstin Böhm



Der Hauptlauf wird schließlich um 18:45 Uhr gestartet. Die 5.800 m lange Etappe ist von stark wechselnden Abschnitten geprägt. Der Blick in das weiträumige Aischtal entschädigt die Athleten für ihre Anstrengung und lässt die 100 Meter Höhenunterschied rasch vergessen.

Die Kleider befinden sich beim Zieleinlauf bereits vor Ort. Der TSV Ipsheim bietet zudem allen Läuferinnen und Läufern einen Fahrdienst zurück zum Start, oder zu den Duschen in der Festhalle an.

Die Startgebühren betragen für die Schüler 4 Euro, die Jugendlichen und Hobbyläufer bezahlen 7 Euro. Für den Hauptlauf ist eine Gebühr von 10 Euro zu entrichten. Bereits bei der Online-Anmeldung kann jeder Teilnehmer ein hochwertiges Funktions-Shirt in der richtigen Größe auswählen oder angeben ob er eine Urkunde wünscht. Zusätzlich kann sich jeder eine Urkunde mit seinem Zieleinlauffoto ausdrucken.

Nachmeldungen sind am Wettkampftag ab 16 Uhr bis kurz vor dem jeweiligen Lauf an der Startnummernausgabe möglich. Es fällt eine zusätzliche Gebühr von 2 Euro an.

Weitere Informationen zum Lauf finden Sie hier.

Anmeldungen sind auch unter weinberglauf@tsv-ipsheim.de oder bei Ernst Ripka unter 0170/90 39 480 möglich.

