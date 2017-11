Die Glücklicheren entscheiden die Bergetappe

Spannung pur: Bad Windsheimer müssen sich Volkach im Tiebreak geschlagen geben - 12.11.2017 20:33 Uhr

Kurz abschalten? In zwei Stunden Volleyball muss das für Zuschauer und Spieler doch mal drin sein. Am späten Sonntagnachmittag in der Halle am Schulzentrum wurde jede kurze Pause aber bitter bestraft. Das 2:3 (23:25, 25:18, 18:25, 25:21, 9:15) des TV Bad Windsheim gegen den VfL Volkach war wie eine anspruchsvolle Bergetappe. Auf, ab, auf, ab, auf, ab. Jedes Mal, wenn die knapp 180 Zuschauer dachten, der TVW oder die Gäste hätten das Momentum für sich, kam die Gegenseite wieder auf. Spannung pur mit sehenswerten Ballwechseln, viel Risiko in Aufschlägen und Schmetterangriffen. "Jedes Team hat sich heute den Punkt redlich verdient", sagte Bad Windsheims Coach Xaver Frühwirth. Bis es im Tiebreak einen Sieger geben musste und "es einfach auch ein bisschen Glückssache" war, wie Zuspieler Marcus Jüllich sagte.

Hochklassige Ballwechsel zeigen die Sechziger (hier, von links, Marcel Geißbarth, Marco Herrmann, David Walter, Marcus Jüllich, Benjamin Wolff und Robert Auerochs) bei der knappen Niederlage in fünf Sätzen gegen den VfL Volkach. In dieser Szene wird Mittelblocker Tim Schumachder geblockt. © Foto: Stefan Blank



Eineindreiviertel Stunden hatten sich die Kurstädter und die Volkacher bereits die Bälle um die Ohren geschlagen. "Es gab viele Aufschlagfehler, weil alle viel Risiko gehen mussten", sagte Xavr Frühwirth. Lockere Angaben waren für die Gegenseite stets leichte Beute. Als es in den Endscheidungssatz, die Crunch-Time ging, fehlten den Hyänen aber die letzten Körner. Nach einem feinen Lob von Kapitän Marcel Geißbarth zum 1:1 zogen die Volkacher davon. 1:5. Bei den Anhängern des TVW machte sich etwas Ernüchterung breit, obwohl das Spiel ihnen eigentlich deutlich gemacht hatte, dass kein Team in keinem Satz abgeschrieben werden konnte – egal wie hoch der Punkteabstand war.

Volkach hellwach im Tiebreak

Frühwirth hatte vor dem Tiebreak nochmal rotiert, den wegen Kniebeschwerden angeschlagenen Lucas Schwarz für Steller Marcus Jüllich gebracht, "um den Block zu stärken". Doch auch eine Auszeit zwischendrin konnte die Volkacher um Punktelieferant Peter Moritz nicht mehr aufhalten. 4:11. 7:12. 9:15. Als VfL-Coach Johannes Förster die Arme in die Luft riss und seine hellrot-rosafarbene Wintermütze, die er nie abnahm, richtete, hatten sich die Volkacher auf Rang vier der Bayernliga-Tabelle geschoben.

Sein Team hatte sich kurioserweise schon nach dem allerersten Punkt im ersten Satz zur Motivation angebrüllt und mit dem Schlachtruf "Alles kaputtmachen" bejubelt, als wenn der Punktgewinn schon in trockenen Tüchern gewesen wäre.

Gäste-Zuspieler Sebastian Schraml hatte immer wieder gute Ideen, der TVW als Team hielt dagegen. Satz eins war ein Kopf-an-Kopf-Rennen über die Stationen 12:12, 19:19, 22:22. Nervenkitzel pur. Ein Netzroller und ein krachender Diagonal-Schmetterer von Karsten Wagenhäuser ließen Volkach aber als etwas glücklicheres Team mit 25:23 in Front gehen.

Angepeitscht von den trommelnden und klatschenden Anhängern hatten die Hyänen in Durchgang zwei Oberwasser, kamen besser in den Block. Ein Wahnsinns-Ballwechsel mit Rettungs-Flugeinlagen brachte das 12:8 für Windsheim. Als die Sechziger kurz durchschnauften, hatten sich die Volkach schon wieder herangepirscht. Frühwirths Auszeit bei 21:17 fruchtete aber. Der zweite Satzball zum 25:18 klatschte zwischen die VfL-Deckung.

Viel Risiko wird belohnt

Nach der zehnminütigen Pause verschärfte Volkach den Druck, was zuerst vier Aufschlagfehler in Folge hervorbrachte, doch dann die TVW-Annahme verstärkt ins Schwitzen brachte. "In dieser Liga ist das so: Wenn du den Ball nur hoch rüberspielst, machen die mit dir, was sie wollen", sagte Frühwirth. Deswegen viel Risiko. VfL-Coach Förster, der auch Chef-Einpeitscher seines Teams war, hatte wohl ähnliches vorgegeben. Volkach zog weg, den Sechzigern fehlte die finale Konsequenz (18:25).

Das Momentum schlug wieder um. Die Sechziger machten mächtig Dampf und zwei Asse vom starken Thorsten Meyerhöfer schienen die Tür zum Tiebreak weit zu öffnen. 18:12. Doch das Spiel blieb seinem Verlauf treu. Ehe sich der TVW versah, stand es 19:19. Doch mit viel Emotion holten sich die Sechziger mit 25:21 den verdienten Teilerfolg. Für den doppelten machte der TVW aber in der heißen Phase des heißen Matches zu viele Fehler.

TV Bad Windsheim: Herrmann, Fe. Dachlauer, Geißbarth, Auerochs, Bauereiß, Jüllich, Schwarz, Küffner, Meyerhöfer, Subatzus, Walter, Wolff.

STEFAN BLANK