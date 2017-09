Die Pastorius-Schule in Bad Windsheim verändert sich

Mensa-Anbau deutlich teurer - Haupteingang wird verlegt - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Die Pastorius-Schule wird bald äußerliche Veränderungen durchmachen: Sie bekommt einen Mensa-Anbau – der größer wird, als bisher bekannt – und nutzt dieses Projekt gleich dazu, schon seit Längerem bestehenden Entwicklungen Rechnung zu tragen: Der Haupteingang wird verlegt.

Der schmale Gang rechts im Bild ist derzeit der Haupteingang der Pastoriusschule. Links davon soll die neue Mensa errichtet und auch gleich ein Aufzug angebaut werden. © Bastian Lauer



Zwischen 500.000 und 550.000 Euro waren bisher für die Mensa veranschlagt und so auch im Haushalt der Stadt – dem Träger der Grundschule – eingeplant. Doch seitens der Schule gab es noch den einen oder anderen Wunsch hinsichtlich der technischen Ausstattung und Anzahl der Räume, sodass die Pläne überarbeitet wurden, berichtete Bürgermeister Bernhard Kisch in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats. So wurden beispielsweise die technischen Möglichkeiten geschaffen, Elternabende in der Mensa abzuhalten.

Zwecks Barrierefreiheit entschloss man sich auch, einen Aufzug in der Schule einzubauen. Damit seien fast alle Klassenzimmer zu erreichen, sagte Kisch. Allein für den Aufzug kämen zusätzliche Kosten von rund 150.000 Euro auf die Kommune zu, erklärt Stadtbaumeister Thomas Geismann auf WZ-Nachfrage. Insgesamt könnten die Neuplanungen für den 220-Quadratmer-Bau mit Platz für 144 Kinder weitere 200.000 bis 300.000 Euro verschlingen. Aktuell werde noch neu berechnet, sagt Geismann.

Zugang durch Nadelöhr

Da die Mensa auf der Nordseite des Gebäudekomplexes auf einer bestehenden Rasenfläche zwischen einem weiteren Vorbau und dem Wendehammer am Parkplatz errichtet wird, hat das auch Auswirkungen auf die Zugänglichkeit der Schule. Der derzeit von den Schülern genutzte Eingang zwischen Bestandsgebäude und dem Ort für die Mensa sei bereits jetzt "ein Nadelöhr", wie Schulleiterin Lydia Stoll es beschreibt. Durch den Neubau fällt der Eingang weg, eine andere Lösung muss her.

So wird der künftige Haupteingang der Pastorius-Schule über die Hilpert-Ellrodt-Promenade zu erreichen sein. Die Schüler würden dann direkt über die Aula das Gebäude betreten und haben dadurch "wieder viel mehr Platz", sagt Stoll erfreut. Eine große Umstellung sei das gar nicht, sagt die Rektorin: "Die meisten Kinder kommen eh da hinten rein auf das Gelände."

Faktisch ist es so, dass seit einiger Zeit die Schulbus-Kinder an der Haltestelle am Ostring aussteigen und von da über die Ellrodt- Promenade zur Schule laufen. Außerdem müssen Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, diese am Eck Schützenstraße/Ostring aussteigen lassen, sodass auch diese über die Promenade laufen. An diese Vorgabe halten sich mittlerweile fast alle Eltern, sagt Stoll. Geschuldet sind beide Maßnahmen dem hohen Verkehrsaufkommen von Omni- und Kleinbussen, welche die Kinder der benachbarten Arche-Noah-Schule am Wendehammer rauslassen.

Keine Umstellung für angrenzende Schule

Da nur eine Handvoll Schüler in die Arche-Noah-Schule läuft und der Rest per Bus kommt, sei der Nachbar auch nur bedingt von der Maßnahme der Pastorius-Schule betroffen, erklärt Birgit Prade. Der neue Zugang führt zwar direkt am Pausenhof der Arche- Noah-Schule vorbei und man sei auch informiert, doch "wir stehen nur in zweiter Reihe" bei der Planung, sagt die Schulleiterin der Arche-Noah-Schule. Nutzen können und werden ihre Schüler den Zugang aber auch, zumal die Stadt noch einen obendrauf setzen möchte.

Wie Kisch im Ausschuss berichtete, hat die Stadt ein Grundstück im entlang der Ellrodt-Promenade verlaufenden Wallgraben erworben. In dieses soll ein barrierefreier Fußweg gebaut werden, um einen direkten Zugang von der Innenstadt zu den Schulen zu schaffen. Die Ausgestaltung sei gerade in der Planung, erklärt Stadtbaumeister Geismann. Auf die Idee sei man gekommen, als der Plan mit der Verlegung des Schuleingangs reif wurde. "Mit dem Weg passt dann eins zum anderen", sagt Geismann.

Wann die Baumaßnahmen beginnen, ist noch offen. Der Bauausschuss hat diese Woche formell dem Bauantrag sein Einvernehmen erteilt.

Bastian Lauer