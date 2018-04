"Die Peperoni-Strategie": Vortrag in Bad Windsheim

BAD WINDSHEIM - "Setzen Sie sich durch, um Gutes zu tun – und gesund zu bleiben" lautet das Motto eines "ultrascharfen Abendseminars" mit der "Peperoni-Strategie" von Prof. Dr. Jens Weidner.

Der Vortrag von Prof. Dr. Weidner verspricht eine scharfe Angelegenheit zu werden. Foto: oh



Dazu laden der gemeinnützige Förderverein der Staatlichen Berufsschule Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und die Wirtschaftsförderung des Landkreises am Donnerstag, 19. April, um 19 Uhr in das Bad Windsheimer Kur-und Kongress-Center ein. Der Förderverein hat in seiner Veranstaltungsreihe mit namhaften Redner den Autor des Wirtschafts-Bestsellers "Die Peperoni-Strategie" eingeladen. Er wird über seine Erkenntnisse und Schlüsse aus seiner Forschungsarbeit zum Themenkomplex Gewalt referieren.

Prof. Dr. Jens Weidner lehrt Kriminologie, Viktimologie und Erziehungswissenschaft an der Fakultät Wirtschaft und Soziales der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg und arbeitete unter anderem in Deutschland und Amerika mit straffällig gewordenen Gewalttäter.

Training für Führungskräfte

Das von ihm entwickelte Anti-Aggressivitäts-Training bietet er auch Führungskräften an, die an ihrer Durchsetzungsfähigkeit arbeiten wollen. "So setzen Sie Ihre natürliche Aggression konstruktiv ein", gibt der Wissenschaftler Ratschläge, der 33 Wochen lang mit seiner "Peperoni-Strategie" Platz eins im Wirtschaftsbuch-Ranking der Financial Times belegte und in fesselnder Weise referiert.

Vorverkaufsstellen sind die Beruflichen Schulzentren Bad Windsheim (Telefon 09841/ 1629, verwaltung.bw@bs-nea-bw.de) und Scheinfeld, die Berufsschule Neustadt/Aisch, die Sparkasse im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, die VR meine Bank Fürth/ Neustadt/ Uffenheim sowie das Landratsamt mit VHS und Wirtschaftsförderung.

