Doppel-Sperrung: Hier brauchen Autofahrer bald Geduld

Behinderungen ab Mittwoch am Westring und dem Kreisverkehr an der B470 - vor 53 Minuten

BAD WINDSHEIM - Ab Mittwochfrüh müssen Autofahrer Zeit einplanen. Gleichzeitig treten Straßensperrun­gen im Westring und am Kreisver­kehr an der Bundestraße 470 in Kraft. Bis Samstagmorgen soll das so blei­ben – wenn das Wetter mitspielt.

Nur von der Bundesstraße aus werden Verkehrsteilnehmer ab Mittwoch in den Kreisverkehr südöstlich der Stadt einfahren können. © Stefan Blank



Zunächst hatte das Staatliche Bau­amt Ansbach seine Pläne für die Fahr­bahn- Erneurung im Kreisverkehr süd­östlich der Stadt vorgelegt. Eigent­lich sollte es schon heute losgehen, doch das Abfräsen des alten Straßen­belags werde an einem statt zwei Ta­gen durchgezogen, erklärt Erwin Pfeiffer vom Staatlichen Bauamt.

Da jeweils entweder die Süd- oder die Nordhälfte des Kreisels bearbei­tet wird, kann der Verkehr auf der B470 bis Samstag provisorisch halb­seitig per Ampelschaltung durch das Nadelöhr geführt werden. Eine Aus­fahrt auf die Staatsstraße 2253 ist da­von abhängig, wo gerade der Verkehr fließt. Die Abfahrt in Richtung Sü­den nach Ickelheim ist nur Mittwoch­vormittag und Freitag, nach Bad Windsheim nur Mittwochnachmittag und Donnerstag möglich.

Die Einfahrt in den Kreisel von der Staatsstraße ist bis Samstag über­haupt nicht möglich. Es gelten Um­leitungen über Berolzheim, Kauben­heim und Ipsheim beziehungsweise Obernzenn, Sontheim und Illesheim sowie durch die Innenstadt.

Hohe und kurze Belastung

Bei letzterer Umleitung wird es interessant. Wie Roman Greifenstein vom Stadtbauamt bestätigt, hat seine Behörde überraschend die Zusage der Baufirma bekommen, die aktuell am Edeka-Areal die Zeughausstraße her­richtet: Die Kreuzung mit dem West­ring kann neu gebaut werden. Somit ist auch hier von Mittwoch ab 8 Uhr bis Samstagvormittag die Durchfahrt dicht. "Für Anlieger ist die Fahrt bis zum Kreuzungsbereich möglich", er­klärt Greifenstein. Dann ist allerdings Schluss. Diese Tatsache durch­kreuzte die ursprünglichen Umleitungspläne des Staatlichen Bauamtes: Der Verkehr von und nach Berolzheim muss nun statt über den Westring über den Bauhofwall in Richtung Il­lesheimer Straße geführt werden.

Auf den Hauptverkehrsadern im Süden der Stadt wird sich deshalb ab Mittwochfrüh der Verkehr ballen. Erwin Pfeiffer sieht da "keine größeren Prob­leme". Auch Roman Greifenstein ist nicht unbedingt unglücklich darüber, dass beide Projekte zeitlich aufein­anderfallen. Zwar sei die Belastung hoch, aber eben nur relativ kurz.

Während die Arbeiten um das Ede­ka- Areal andauern, ist das Projekt an der B470 dann fast beendet. Kom­mende Woche werden die Markie­rungsarbeiten durchgeführt und in einem Bereich an der Bundesstraße fehlen noch Schutzplanken. Für deren Anbringung werde noch einmal eine Ampel-Regelung bemüht werden müssen, sagt Pfeiffer. Doch: "Die größten Behinderungen sind dann damit vorbei." Wenn das Wetter mit­spielt. Falls es so regnet, wie vergan­genes Wochenende, müssen Autofah­rer noch ein paar zusätzliche Tage Zeit einplanen.

Bastian Lauer