Drei Autos krachen bei Jobstgreuth ineinander

Vorfahrt genommen: Zwei Fahrer schwer verletzt, einer unter Schock - 17.11.2017 18:01 Uhr

JOBSTGREUTH - Zwei Autofahrer sind am Freitagnachmittag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Drei Autos stießen auf der Staatsstraße 2252 auf Höhe der Abzweigung bei Jobstgreuth zusammen und wurden total beschädigt.

Nach dem Zusammenstoß auf der Staatsstraße 2252 muss die Straße eine zeitlang komplett für den Verkehr gesperrt werden. © Foto: Katrin Müller



Eine 32-Jährige war in einem Transporter in Richtung Mailheim unterwegs und wollte gegen 13.45 Uhr links nach Jobstgreuth abbiegen. Sie übersah das entgegenkommende Auto eines 44-Jährigen, welches laut Polizei frontal in die Seite des Transporters krachte. Dieser wurde herumgeschleudert und traf vermutlich das ihm nachfolgende Auto, welches ein 55-Jähriger lenkte. Dessen Fahrer erlitt einen Schock und konnte nicht sagen, mit welchem der beiden Autos er zusammenstieß. Der 44-Jährige und die 32-Jährige wurden schwer verletzt in Kliniken gebracht.

Kathrin Müller