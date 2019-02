"Dubiose Schlägerei": Kassierte Wirt Prügel mit Schlagstöcken?

Polizei kann Vorfall nicht verifizieren - Von Tätern fehlt bislang jede Spur - vor 41 Minuten

BAD WINDSHEIM - Der Vorfall lässt die Polizei bislang noch ratlos zurück: In einem Windsheimer Innenstadt-Lokal sollen mehrere Männer mit Schlagstöcken auf einen Wirt und seine Gäste eingeprügelt haben. Die Ermittler fanden bislang aber noch keine Hinweise - und von den Tätern fehlt jede Spur.

Früher Sonntagmorgen mitten in der Bad Windsheimer Innenstadt - die Polizei wird zu einem Einsatz in einem Lokal gerufen. Ein Wirt (37) und drei seiner Gäste geben an, von zwei Männern mit Schlagstöcken angegriffen worden zu sein. Angeblich sei es beim Zahlen zu einem Streit gekommen. Die mutmaßlichen Täter beglichen die Rechnung, gingen aus der Gaststätte - kamen dann aber bewaffnet zurück und begannen zu prügeln.

Ob all das stimmt? Die Polizei ist skeptisch. Die vier Geschädigten wurden zwar angetroffen, erlitten aber keine sichtbaren Verletzungen. "Eine Täterbeschreibung aufzunehmen war für die Beamten vor Ort schwierig, da die Beteiligten und Zeugen alkoholisiert waren und sehr unterschiedliche Angaben hier-zu machten", heißt es in einer Pressemitteilung. Dort spricht die Windsheimer Inspektion auch von einer "dubiosen Schlägerei".

Die Männer sollen über den Marktplatz in westliche Richtung geflüchtet sein. Die Polizei durchsuchte die komplette Innenstadt, konnte die vermeintlichen Täter aber bislang nicht finden. Auch von den Tatwerkzeugen fehlt bislang jede Spur.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.