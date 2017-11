Durchs Fenster gestiegen: Betrunkener Fahrer verwirrt Polizei

Zuvor hatte sich der Mann mit seinem Auto mehrmals überschlagen - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Statt durch die Autotür, stieg ein Autofahrer in Bad Windsheim am Sonntagmorgen lieber durch das Fahrerfenster aus. Unglücklicherweise kam gerade in diesem Moment die Polizeistreife vorbeigefahren. Die Beamten bekamen einiges zu tun, als sie Fahrer und Fahrzeug näher unter die Lupe nahmen.

Rein zufällig entdeckte ein Streifenwagen der Bad Windsheimer Polizei den Unfall am Kreisverkehr der Illesheimer Straße. Ein komplett demoliertes Fahrzeug stand auf dem Grünstreifen vor dem Autohaus. Der mutmaßliche Unfallverursacher war bei Eintreffen der Polizei gerade dabei, aus dem Fenster des Autos zu klettern. Dabei blutete er stark am Arm. Eine Nähere Untersuchung des Fahrers ergab zudem, dass dieser mit 0,96 Promille am Steuer unterwegs gewesen war.

Als die Polizisten den Führerschein des Mannes verlangten, gab dieser an, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Bei näherer Betrachtung des Unfallwagens entdeckte die Streife außerdem, dass die Stempel am Kennzeichen entfernt waren und somit kein Versicherungsschutz vorlag. Nach Angaben der Polizei war der Unfallfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts unterwegs gewesen. Im Kreisverkehr war er wohl gegen einen Betonpfeiler geprallt, woraufhin sich das Fahrzeug mehrmals überschlagen hatte und auf dem Grünstreifen zum Stehen gekommen war. Gegen den Fahrer wird wegen mehrerer Vergehen Anzeige erstattet.

