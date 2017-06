"Edzerdla": MundArtFestival in Burgbernheim

Es wird mit vielen Neuentdeckungen und Geheimtipps gerechnet - vor 40 Minuten

BURGBERNHEIM - Auch wenn das zweite Fränkische MundArtFestival "Edzerdla" erst am 16. und 17. Juni 2018 in Burgbernheim stattfindet, wo Aischgrund, Steigerwald, Frankenhöhe und das Rothenburger Land sich berühren, wird es bereits vorbereitet.

Hatte im letzten Jahr die sehr erfolgreiche Premiere mit vorbereitet und ist auch bei der Neuauflage des „Fränkischen MundArtFestivasl Edzerdla“ wieder dabei: Der „Aaschgrinder“ Helmut Haberkamm. Foto: Harald Munzinger



Nach dem großen Erfolg 2016 werden auch bei der Neuauflage nach Auskunft von Bürgermeister Matthias Schwarz viele bekannte fränkische Dialektkünstler aus den Bereichen Musik, Literatur, Kabarett und Kleinkunst mit von der Partie sein. Zugleich wird es auch viele Neuentdeckungen und Geheimtipps geben. Am Sonntagvormittag wird auch wieder ein Mundartgottesdienst stattfinden.

Für das Programm auf den zwei Bühnen am Kapellenberg und auf der Streuobstwiese am Samstag und Sonntag von 12 bis 21 Uhr sind unter anderem vorgesehen: Häisd’n däisd vom Mee, Kellerkommando, Fitzgerald Kusz, Gerhard C. Krischker, Eberhard Wagner, Klaus Schamberger, Bernd Regenauer, Oliver Tissot, Sven Bach, Weidwingl, Der Schdief, Geddsnoaweng, Johann Müller, Wolfgang Mai, Heiner und Död, "Nauswärts", The Traveling Playmates, Bambägga, Michl Zirk, Günter Hießleitner, Harald Weigand, Manfred Kern, Helmut Haberkamm, das Freie Fränkische Bierorchester, die Fränkischen Straßenmusikanten, Bernd Dittl & Heinrich Filsner.

Fränkische Dialektkünstler, die sich für die Teilnahme interessieren, können sich noch bewerben. Ganz besonders werden junge Akteure gesucht, die Poetry Slam oder Rap in authentischer fränkischer Mundart präsentieren können (www.edzerdla.de). Das gesamte Festival wird wieder von der Stadt Burgbernheim organisiert und durchgeführt, unterstützt von einem ehrenamtlichen Helferteam.

Es findet bei jedem Wetter statt, für Zeltüberdachung ist gesorgt. Ein Regionalmarkt, Verköstigungs-, Verkaufs- und Infostände vervollständigen das reichhaltige Angebot. Der Vorverkauf für das Festival beginnt im November 2017. Weitere Informationen gibt die Stadt Burgbernheim telefonisch (09843/309-0; Fax 30930) oder bei E-Mail info@burgbernheim.de, ferner auf der Homepage www.burgbernheim.de. Ansprechpartner ist Bürgermeister Matthias Schwarz (Telefon 09843/309-20), Mail m.schwarz@burgbernheim.de.

