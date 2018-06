Ehepaar in Bad Windsheim prügelt sich beim Autofahren

Als sie am Straßenrand hielten, gingen die Handgreiflichkeiten weiter - vor 34 Minuten

BAD WINDSHEIM - Ein Streit eines Ehepaar in Bad Windsheim schaukelte sich soweit hoch, dass sie mit den Fäusten aufeinander losgingen. Dabei gefährdeten sie aber nicht nur sich selbst - sondern auch den Straßenverkehr.

Sie stritten sich, schlugen sich, und schlugen sich weiter: Ein Ehepaar aus Bad Windsheim geriet am Dienstagabend so sehr aneinander, dass sie zur Gefahr für den Verkehr wurden. Ein 27-Jähriger und seine 32-jährige Ehefrau waren gegen 18.50 Uhr mit ihrem Pkw von Bad Windsheim Richtung Wiebelsheim unterwegs.

Während der Fahrt gerieten sie allem Anschein nach in Streit. Schnell eskalierte die Situation so weit, dass sie damit begannen, sich gegenseitig zu schlagen. Der Mann hielt schließlich das Auto am Fahrbahnrand an, wo zunächst beide Eheleute ausstiegen - jeodch nur, um die Handgreiflichkeiten auf der Straße fortzusetzen.

Das Paar konnte erst durch mehrere anhaltende Verkehrsteilnehmer getrennt werden. Während die 32-Jährige anschließend die Fahrt mit dem Auro fortsetzte, lief ihr Ehemann zu Fuß nach Hause. Beide wurden wegen Körperverletzung angezeigt. Gegen den Ehemann wurde außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.