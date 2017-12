Ehrennadel für 50 Jahre Einsatz im Ortsverein

Dank an Edgar Peibst und Ernst Kastner für jahrzehntelange Treue zur SPD - 11.12.2017 18:29 Uhr

BAD WINDSHEIM - Seit einem halben Jahrhundert halten Edgar Peibst und Ernst Kastner der SPD die Treue, ihre Ehrung stand im Mittelpunkt der Adventsfeier des SPD-Ortsvereins. Angesprochen wurden aber auch Bundes- und Landespolitik.

Die geehrten Sozialdemokraten Edgar Peibst (Zweiter von links) und Ernst Kastner (Zweiter von rechts) mit Harry Scheuenstuhl, Ronald Reichenberg und Siegfried Göttfert (von links). © Foto: Rainer Fritsch



Die geehrten Sozialdemokraten Edgar Peibst (Zweiter von links) und Ernst Kastner (Zweiter von rechts) mit Harry Scheuenstuhl, Ronald Reichenberg und Siegfried Göttfert (von links). Foto: Foto: Rainer Fritsch



Erfreut zeigte sich SPD-Ortsvorsitzender Siegfried Göttfert, dass mit der Neuaufnahme von Guido Dürholt die Mitgliederzahl auf 47 anstieg. Mit Landtagsabgeordnetem Harry Scheuenstuhl und Bezirksrat Ronald Reichenberg zeichnete er Edgar Peibst und Ernst Kastner aus. Edgar Peibst, der viele Jahre als Schulleiter tätig war, vertrat die SPD von 1972 bis 1996 im Bad Windsheimer Stadtrat, unter anderem versah er viele Jahre das Amt des Fraktionsvorsitzenden. Im Kreistag war er für die SPD von 1972 bis 1990 und nochmals von 1996 bis 2002.

Auch Ernst Kastner erhielt für seine 50-jährige Mitgliedschaft eine Urkunde samt Anstecknadel. Für seine zehnjährige Mitgliedschaft wurde Philipp Gröbel aus Bad Windsheim ausgezeichnet.

In einer schwierigen Situation sieht Landtagsabgeordneter Scheuenstuhl die SPD auf Bundesebene. Stimmen die Sozialdemokraten einer Großen Koalition zu, verliert die Partei eventuell Mitglieder, verweigert sie sich einer Regierungsbeteiligung, könnten Wähler sich abwenden, befürchtet Scheuenstuhl. Nach seinem persönlichen Urteil können oder wollen die kleinen Parteien nicht mitregieren, sodass er die SPD in der Verantwortung sieht. Von Vorteil ist für ihn, dass die SPD dann ihre politischen Ziele verwirklichen könnte. Weniger positiv fiel sein Urteil über eine Minderheitsregierung aus, wenn die Union womöglich bei Gesetzesvorlagen Stimmen der AfD benötigen könnte.

Auch in Bayern sieht er Probleme der SPD, die nach jüngsten Umfragen nur noch auf 15 Prozent kommt. In Stadtteilen der Landeshauptstadt München hätten die Grünen teils mehr Stimmen als die SPD. Nach seinen Worten ist es nicht gut, wenn Nationalkonservative immer mehr an Stimmen in Europa gewinnen. Er betonte aber auch, dass die Wähler Verantwortung übernehmen müssten. Sie dürften nicht bei jedem Problem AfD wählen. Harry Scheuenstuhl stellte zudem fest, dass er 2018 wieder für den Landtag und Ronald Reichenberg für den Bezirkstag kandidieren werde.

Rainer Fritsch