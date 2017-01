Ehrungen und Preise für die Besten beim "Planspiel Börse"

BAD WINDSHEIM - Die sechs besten Teams des "Planspiels Börse 2016" hat die Sparkasse im Landkreis zur Siegerehrung eingeladen. Direktor Thomas Sighart nahm sie im Vortragssaal der Sparkasse Bad Windsheim vor.

Die Schulleiter (l.) konnten stolz auf die im "Planspiel Börse" erfolgreichen Teams sein. Foto: oh



Der bundesweite Börsenwettbewerb der Sparkassen fand 2016 zum 34. Mal mit einer überwältigenden Teilnehmerzahl von 30.300 Spielgruppen in Deutschland statt, 35.900 Teams waren es europaweit einschließlich Frankreich, Italien, Luxemburg und Schweden. Bei der Sparkasse im Kreis blieb die Anzahl der Spielgruppen nach Auskunft von Direktor Sighart mit 103 Teams gleich.

Insgesamt habe die Börsenspiel-Zentrale in rund zehn Wochen über 670.000 Aufträge über das Internet abgewickelt, berichtete er vor gespannter Zuhörerschar der sechs Siegergruppen, die ihre Platzierungen in zwei Kategorien noch nicht kannten. Mit den Informationen zum Planspiel insgesamt, dessen Ziel es war, das fiktive Startkapital von 50.000 Euro durch geschicktes Kaufen und Verkaufen der Wertpapiere zwischen 5. Oktober und 14. Dezember 2016 zu vermehren, und dem Abschneiden der Team im Kreis sollten sie noch etwas auf die Folter gespannt sein.

53 von den 103 Spielgruppen im Landkreis konnten nach Feststellung Sigharts Gewinne einfahren, 51,45 Prozent hatten mit einem Plus abgeschnitten. Bundesweit hatten 52,2 Prozent der Teams Gewinne erzielt. Auch in 2016 seien wieder zahlreiche "nachhaltige" Wertpapiere in der Auswahl gewesen, der Ertrag aus diesen Wertpapieren in die Nachhaltigkeitsbewertung eingeflossen, wie etwa von adidas, Fiat Chrysler Automobile oder BMW, also Firmen, die nachhaltige Güter produzieren. Diese Wertung sollte verdeutlichen, "dass sich langfristiges Denken bei der Geldanlage auszahlt".

Ehrung der sechs besten Teams

Geehrt wurden wiederum die drei besten Teams der Depotgesamtwertung und die drei Erstplatzierten der Nachhaltigkeitsbewertung. Bei der Nachhaltigkeit siegte das Team "Empire AG" der Klasse 10 bR der Christian von Bomhard-Schule Uffenheim mit Teamleiter Jonas Veeh mit einem Depotwert von 52.804,92 Euro und einem Nachhaltigkeitsertrag 2.984,48 Euro (Platz 9 in der Depotgesamtwertung). Das brachte 250 Euro in die Klassenkasse, zudem gab es USB-Sticks für die Team-Mitglieder.

Das Team "Leberwoscht" mit Teamleiter Kevin Schalk Kl. 12 W der FOS Schloss Schwarzenberg in Scheinfeld belegte Platz zwei mit einem Depotwert von 52.797,57 Euro und einem Nachhaltigkeitsertrag von 2.882,87 Euro (Platz 10 in der Depotgesamtwertung). Direktor Sighart überreichte 150 Euro und USB-Sticks. 100 Euro plus Sticks gab es für Platz drei, den das Team "female squad" mit Teamleiterin Ayleen Häußer von Klasse VH 10A der Staatlichen Wirtschaftsschule Bad Windsheim mit einem Depotwert von 53.876,10 Euro und einem Nachhaltigkeitsertrag von 2.563,30 Euro (4. Platz in der Depotgesamtwertung) einnahm.

Bei der Depotwertung setzte sich das Team "mit dem CL500" Kl. 10 b der Staatlichen Wirtschaftsschule Bad Windsheim mit Teamleiter: Tim Zogelmann an die Spitze. Sein Depotwert betrug 58.226,53 Euro. Zur Spielmitte hatte das Team noch auf Platz 76 mit einem satten Minus im Depotwert von rund 2.500 Euro gelegen und sich schließlich mit einem "sagenhaften Endspurt" und Plus von rund 10.700 Euro "auf Platz eins katapultiert", belohnt mit 250 Euro für die Klassenkasse und USB-Sticks für Team-Mitglieder.

Die "Stonies" mit Teamleiterin Nadine Dehner ebenfalls von der Staatlichen Wirtschaftsschule Bad Windsheim kam mit einem Depotwert von 54.965,32 Euro auf den mit 150 Euro dotierten zweiten Platz. Mit Teamleiterin Jona Ader konnte die "Appleline AG" der Klasse 10 d der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Neustadt 100 Euro in die Klassenkasse "spielen". Den dritten Platz und das Preisgeld von 100 Euro sicherten sie sich mit einem Depotwert von 54.160,93 Euro. Seit Spielmitte hatte das Team ein Plus von rund 4.300 Euro erwirtschaftet und sich damit um zehn Plätze nach vorne gespielt. "Damit hat die Gruppe Gespür für die Börse bewiesen, denn sie ist erneut unter den besten drei Teams in unserer Sparkasse zu finden", so Direktor Sighart. In der zweiten Halbzeit des Börsenspiels konnten alle Spitzenteams ihre Depotwerte erhöhen – von plus 2.458 Euro bis plus 10.724 Euro.

"Wer damit gerne beruflich zu tun haben möchte, für den könnte die Ausbildung zum Bankkaufmann bei unserer Sparkasse ein guter Einstieg sein", machte Sighart Werbung in eigner Sache. Vermögensanlage für Kunden im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung gehöre für die Sparkasse zum täglichen Geschäft. "Neben den Wertpapier-Spezialisten, die unsere eigenen Anlagen managen, analysiert unser Bereich Wertpapier- und Vermögensberatung für Kunden und Sparkassen-Geldberater börsengehandelte Papiere". In der Ausbildung sei dies ein sehr wichtiges Thema.

Vor der Siegerehrung zog Wertpapierspezialistin Michaela Weinzierl ein Resümee über die Börse 2016 und gab einen kurzen Ausblick auf die Perspektiven, Chancen und Risiken am Aktienmarkt 2017.

