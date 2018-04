Eigeninitiative soll Leben in die Altstadt bringen

BAD WINDSHEIM - Projekte und Veranstaltungen, die zur Altstadtbelebung beitragen, können mit bis zu 2500 Euro gefördert werden. Voraussetzung ist eine finanzielle Selbstbeteiligung des Initiators, der für jeden selbst investierten Euro gegebenenfalls einen zweiten dazu bekommt.

Der Schüsselmarkt mit dem Steller-Denkmal ist nur einer von vielen innerstädtischen Räumen, die für eine belebende Nutzung verschiedenster Art vorstellbar sind. Mit Zuschüssen aus einem eigens eingerichteten Fonds will die Stadt Anreize auch für private Aktivitäten setzen. Foto: Günter Blank



Das Geld kommt aus einem von der Lenkungsgruppe des Quartiersmanagements verwalteten Verfügungsfonds, aus dem passende Kleinprojekte gefördert werden. Seit 2014 gibt es den Projektfonds, der zu 60 Prozent mit Geld aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" gespeist wird. Den Rest steuert die Stadt Bad Windsheim bei. Jährlich stehen seither 10.000 Euro zur Ausschüttung bereit. In den ersten drei Jahren wurde das Geld bei Weitem nicht ausgeschöpft.

Von privater Seite wurde der Fördertopf bislang gar so gut wie nicht in Anspruch genommen, eingesetzt wurde er bislang überwiegend für Projekte der Stadt beziehungsweise des Quartiersmanagements unter der Federführung von Cima-Manager Josef Guggemos und Bad Windsheims Hauptamtsleiter Rainer Hofmann. Eine Passantenbefragung durch Schüler des Stellergymnasiums und eine Informationsveranstaltung für Hausbesitzer in der Altstadt zählten ebenso dazu wie die Unterstützung der Veranstaltungen im Klosterchor, die Einrichtung einer Kauf- und Mietbörse auf der städtischen Homepage, die Erstellung eines Gastronomieführers, die Ergänzung der Weihnachtsbeleuchtung oder die Beschaffung der Parksanduhren.

Ideen vorlegen

Dagegen gibt es bislang "wenig Impulse von außen", wie Josef Guggemos feststellt. Er motiviert die Bürger, aktiv zu werden. "Jeder, der eine gute Idee hat, ist aufgefordert, sich zu melden und seine Idee vorzulegen", sagt er. Dann könne man schauen, ob und wie man helfen könne. Auch wer selbst nicht aktiv werden möchte – finanziell und/oder in der Tat –, kann seine Vorschläge einbringen, denn diese könnten dann eventuell von anderen aufgegriffen und umgesetzt werden, beschreibt Rainer Hofmann die Lenkungsgruppe durchaus auch als Ideenbörse.

Die Mitglieder der Lenkungsgruppe sind zugleich Ansprechpartner zu Fragen rund um den Projektfonds. Ihr gehören derzeit an: Bürgermeister Bernhard Kisch, je ein Vertreter der Stadtratsfraktionen (Georg Gerhäuser, Ronald Reichenberg, Eberhard Gurrath, Erhard Wolf und Jürgen Heckel), die Vorsitzenden von Fremdenverkehsverein (Oliver Späth), Wirteverein (Willi Götz) und Unternehmer vereint für Bad Windsheim (Ramona Schatz), der Geschäftsführer der Kur-, Kongress- und Touristik-GmbH (Hubert Seewald), Vertreter aus Bauamt und Kämmerei der Stadt sowie das Trio vom Quartiersmanagement, gebildet von Josef Guggemos, Rainer Hofmann und Lisa Maria Wax (Öffentlichkeitsarbeit der Stadt).

Einfach und unbürokratisch soll die Unterstützung durch die Lenkungsgruppe sein. "Wir unterstützen Eigeninitiative", sagt Guggemos. Er und seine Mitstreiter sehen in der Inanspruchnahme der Projektförderung eine "tolle Möglichkeit", Ideen umzusetzen, auch wenn diese "primär selbst finanziert" werden. Quartiersmanager, Projektsteuerer und die weiteren Mitglieder der Lenkungsgruppe entscheiden, welche Maßnahmen über den Fonds abgewickelt und finanziell unterfüttert werden können. Für Guggemos, Hofmann und Wax ist vieles vorstellbar, derart gefördert zu werden, etwa Kino auf dem Marktplatz oder ein Künstlertreffen. Im Prinzip sei vieles möglich, einige Kriterien muss jedes Projekt gleichwohl erfüllen. Dazu gehört laut Hofmann: "Es muss Bezug zur Altstadt haben und es muss in der Altstadt stattfinden."

