Ein kleines Häuschen schlägt große Wellen

Anwohner sind beunruhigt wegen Verlegung der Trafostation zur Schimmelgasse

BAD WINDSHEIM - Noch ist das Areal der früheren Kochbräu fast ganz freie geschotterte Parkfläche mit einigen Bäumen und Büschen. Das könnte einmal anders werden, das Areal soll entwickelt wer­den, dann wären Geschäfte oder neue Wohnhäuser möglich. Am Dienstag­abend wurden die Pläne den Anlie­gern im Rathaus vorgestellt.

Die Anwohner wollen das neue Trafohäuschen, das am südlichen Ende des Kochbräu-Parkplatzes geplant ist, möglichst weit weg von ihren Wohnungen errichtet haben. Foto: Claudia Lehner



Nicht alle waren glücklich damit, für Unmut sorgte aber vor allem ein klei­neres Vorhaben: Die Verlegung der Trafostation, die den Betroffenen viel zu nahe an ihre Häuser heranrückt. Einiges wird in den nächsten Mona­ten in Johanniterstraße, Brenck-, Rie­menschneider- und Schimmelgasse passieren. Da ohnehin wegen der neu­en Stromleitungen die Fahrbahn auf­gerissen wird, wird auch gleich der Kanal erneuert.

Das große Projekt aber ist die Entwicklung des Koch­bräu-Areals, wofür bereits ein Inves­tor Interesse angemeldet hat. Doch wann und ob dort gebaut wird, ist noch offen. Vorgestellt wurden ledig­lich die Vorentwürfe des Bebauungs­plans. Wird er verabschiedet, so legt er die Rahmenbedingungen für mögli­che Vorhaben dort fest.

Großes Interesse

Das Interesse war groß. Gut 40 Zuhörer hatten sich im Sitzungssaal eingefunden: Stadträte und Mitglie­der der Verwaltung, vor allem aber interessierte Bürger und Anlieger. Ihnen wurde zunächst präsentiert, was schon bald Realität wird. Die Tra­fostation, die bisher in der Riemen­schneidergasse untergebracht ist, wird verlegt — wie berichtet an den Rand des Kochbräu-Areals. Verärgert waren die Anwohner über den genau­en Standort — zur Schimmelgasse hin, am südlichen Ende des Parkplatzes, angrenzend an ein Wohnhaus. Die dort leben, fühlen sich überrum­pelt und machten ihrem Ärger dar­über Luft, dass ihnen ein Bau vor die Nase gesetzt, Fenster verstellt wer­den.

Für Verunsicherung sorgt außer­dem die Strahlung, die von der Trafo­station ausgeht. Laut Markus Fröh­lich von den Stadtwerken werden alle Grenzwerte eingehalten und sei im Neubau aufgrund der Anordnung der Kabel und der Bauweise mit Stahlbe­ton die Belastung geringer als bisher. "Das Trafohäuschen wird kleiner als eine Garage", versuchte Stadtbau­meister Thomas Geismann die Anwoh­ner hinsichtlich des Schattenwurfs zu beruhigen. Das hatte nicht den gewünschten Effekt. Einige Anwoh­ner der Schimmelgasse befürchten gesundheitliche Probleme sowie eine Wertminderung ihrer Anwesen.

Doch der gewünschten Alternative, die Sta­tion an den Stadtrand zu verlegen, erteilte Fröhlich sofort eine Absage: technisch nicht möglich. Allerdings werde geprüft, wie weit das Gebäude von den Wohnhäusern abgerückt wer­den kann.

Dass eine neue Tra­fostation notwendig ist, war unstrittig. Wie Markus Fröhlich erklärte, ist die Anlage in dem 1954 dafür als Wohnhaus und Trafostation in der Riemenschneidergasse errichteten Gebäude sehr alt. Trotz Erneuerun­gen in den 1970er- und 1980er-Jahren ist die Technik nun veraltet und gebe es heute keine Ersatzteile mehr dafür. Außerdem, so fügte Geismann an, sei der Strombedarf gestiegen. Um die Versorgung sicherzustellen, sind außerdem neue Mittel- und Nie­derspannungsleitungen nötig.

Zuvor wird aber dort, wo ohnehin die Straße aufgegraben wird und es nötig ist, der Kanal erneuert. Das betrifft einen Teil der Riemenschneidergasse bis öst­lich der Einmündung der Schimmel­gasse. Die Stromleitungen müssen in einem Abschnitt der Brenck- und der Schimmelgasse sowie auf einigen Metern der Kronengasse ausgetauscht werden. Gleichzeitig werden auch vorsorglich Leer­rohre für eine spätere Versorgung mit Glasfa­serkabel verlegt. Dem­nächst werden die Anwohner angeschrie­ben, ob sie einen Hausanschluss wün­schen.

Baubeginn soll für die Kanaler­neuerung Mitte März sein, in kleinen Abschnitten. Danach werden die Kabel darüber verlegt. Da die Arbei­ten erst ausgeschrieben werden, ist noch unklar, wann welcher Straßen­zug an die Reihe kommt, wie Roman Greifenstein vom Tiefbauamt erklär­te. Am 30. Juni soll die Gesamtmaß­nahme abgeschlossen sein, inklusive der umstrittenen Trafostation.

Zum Bebauungsplan des Kochbräu-Areals gab es deutlich weniger Nachfragen, auch wenn klar wurde, dass auch hier einige Anwohner lieber die unbebaute Fläche behalten und eine Beseitigung der Leerstände in der Rothenburger Straße zur Belebung der Altstadt vor­ziehen würden. Doch dass ein Inves­tor wirklich am Kochbräu baut, daran hatten so manche ohnehin Zweifel. Der vorgestellte Plan sieht im Osten des Parkplatzes die Möglichkeit der Bebauung vor, ebenso im Nordosten. Parkplätze soll es auch weiter geben. Unter anderem hin zur bestehenden Wohnbebauung im Süden des Areals ist ein Grünstreifen vorgesehen - und nördlich davon, ein kleiner Punkt: das neue Trafohäuschen.

Demnächst soll die öffentliche Auslegung folgen. Bür­ger, Ämter und Träger öffentlicher Belange können sich äußern. Die Plä­ne werden außerdem noch einmal The­ma im Bauausschuss des Stadtrates sein.

Claudia Lehner