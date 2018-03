Ein neuer Wirt fürs Frühlingsfest in Bad Windsheim

Bastian Schuhmann löst Familie Döblers ab - Neuerungen beim Konzept - vor 2 Stunden

BAD WINDSHEIM - Essen auf Porzellantellern serviert, dazu ein buntes Musikprogramm mit 90er-Party und ziemlich sicher Döblerbier. Ein kleiner Auszug aus dem Programm, das sich Bastian Schuhmann aus Hilpoltstein für das Bad Windsheimer Frühlingsfest überlegt hat: Er ist der neue Festwirt.

Willi Döbler beim Bieranstich am Frühlingsfest - In Zukunft wird seine Aufgabe der neue Festwirt Bastian Schuhmann übernehmen. Foto: Christina Schiewe



"Das Fest ist zu groß geworden", sagt der junge Wilhelm Döbler auf WZ-Nachfrage. Er meint damit vornehmlich die Kirchweih. Aber auch beim Frühlingsfest könne das Unternehmen seiner Familie den Zeltaufbau und eine Essensausgabe nicht mehr selbst stemmen. Zwar gab es im vergangenen Jahr kein Festzelt, ein solches wünschen sich die Schausteller jedoch. Vor allem hätten Wilhelm Döbler und seine Schwester Katharina, die sich hauptsächlich um die Organisation von Bands und Musikvereinen gekümmert hat, fest im Betrieb zu arbeiten.

Der Personalmarkt sei strapaziert, zudem hätten viele Freunde der Döblers – ehemalige Studenten, die mittlerweile arbeiten –, die sie vor allem beim Aufbau des Zeltes unterstützt hatten, jetzt keine Zeit mehr. Das Festzelt, Girlanden und Bühnenbild mieteten die Döblers, von unterschiedlichen Verleihen. "Das ist alles sehr umständlich gewesen und zeitintensiv", sagt Wilhelm Döbler. "Bastian Schuhmann macht die Küche selbst und hat alles aus einer Hand", sagt er und fügt an: "Wir sind ja auch keine Festwirte, wir sind Bierbrauer und Gastwirte." Die "gehobene Küche" sei das, was bei ihnen gefehlt habe.

Döblerbier bleibt

Dass Bastian Schuhmann, von der Firma B. Schuhmann – Festzelte und Imbissbetriebe, auf Regionales setzt und die heimische Wirtschaft unterstützen möchte, spielt den Döblers jedoch trotzdem in die Karten. Noch sei eine endgültige Entscheidung nicht gefallen, aber "ich sag mal, zu 99 Prozent wird es Döblerbier geben", sagt Bastian Schuhmann im Gespräch mit der Windsheimer Zeitung. Wilhelm Döbler lacht und sagt dazu nur: "Weniger Arbeit. Ein Glücksgriff für uns."

Hubert Seewald, der Geschäftsführer der Kur-, Kongress- und Touristik- GmbH, will es mit Bastian Schuhmann probieren und schauen, wie das Konzept ankommt. Seine Veranstaltungsleiterin Sabine Hahn arbeite auf Wunsch der Bad Windsheimer Schausteller ein Programm mit Schuhmann aus, der ein Bekannter von deren Sprecher, Denis Krzenck, ist. Diesen war es wichtig, dass es auch zum Frühlingsfest wieder ein Zelt gibt. Mit der Essensversorgung im Schützenhaus und mit den Pagodenzelten im vergangenen Jahr seien die Schausteller nicht zufrieden gewesen. Diese seien zudem nicht beheizt gewesen: "Zu einem solchen Fest gehört ein Zelt", findet Krzenck.

Überdachter Biergarten und 90er-Party

Das hat Schuhmann, wobei er für Bad Windsheim zunächst die "Almhütte" mit Platz für rund 100 Menschen angedacht hatte. Mit den Notausgängen funktioniere das aber nicht. Deshalb stellt er ein 40 mal 15 Meter großes Zelt mit überdachtem Biergarten auf. Der Biergarten im Freien kann genutzt werden, wenn das Wetter passt. Um Laufwege einzusparen, gibt es einen zusätzlichen Ausschankwagen.

Die Bäume vor dem Zelt am Schießwasen werden in jedem Fall illuminiert. Derzeit feilt Schuhmann, der erst Ende Januar an Bord geholt wurde, noch an der Ausarbeitung des Programms. Neben Angeboten wie Seniorentag und einem Kontingent an Freiküchle für diese soll es auch einen Familientag und eine 90er-Party geben. Die Zusammenarbeit mit Sabine Hahn und Dritter Bürgermeisterin Alexandra Horst, die in Seniorenheimen die Werbetrommel rührt, lobt Schuhmann explizit. "Für mich ist wichtig, dass der Gast sich wohl fühlt. Nur dann bleibt er und lässt auch Geld da", sagt Schuhmann.

Das Frühlingsfest beginnt am Ostersamstag, 31. März, und geht bis Sonntag, 8. April.

Katrin Müller