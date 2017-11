Einbrecher in Mittelfranken nach eineinhalb Jahren ermittelt

Gleiche Dieb war kurz zuvor in Schweden erneut straffällig geworden - 07.11.2017 14:07 Uhr

BAD WINDSHEIM - Ein Einbrecher hatte im April 2016 in Oberrickelsheim zugeschlagen. Kaum zu glauben, dass der Dieb durch eine erneute Straftat in Schweden nun überführt wurde.

Der Einbruch in Oberickelsheim ist bereits eineinhalb Jahre her. Wenige hatten vermutlich noch mit einer Identifizierung des Diebes gerechnet. Der Einbrecher soll damals zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr über ein Fenster in das Anwesen Am Fischkasten eingedrungen sein und mehrere Hundert Euro Bargeld geklaut haben. Bei dem Eindringen in das Haus entstand auch ein Sachschaden von etwa 150 Euro.

Eine sogenannte daktyloskopische Spur führte nun zu einem 41-jährigen Tatverdächtigen. Der gleiche Dieb war kurz zuvor in Schweden erneut straffällig geworden.

Durch den standardmäßigen europäischen Abgleich von Tatortspuren konnten die Spur aus Oberickelsheim bei Bad Windsheim und die Spur aus Schweden einem Verdächtigen zugeordnet werden. Die Ansbacher Polizei sucht nun den 41-jährigen Tatverdächtigen.

