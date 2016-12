Eine Laune der Natur: Lustige Äpfel in Ipsheim

Trotz mäßiger Ernte gibt es bei den Fruchtformen so manche Überraschung - 05.11.2016 12:47 Uhr

IPSHEIM - Die Apfelernte fiel in diesem Jahr – mit regionalen Unterschieden - meist nicht so gut aus. Trotzdem gab bei den Fruchtformen so manche Überraschung.

Eine Laune der Natur sorgte für diese originellen Früchte. Foto: Erwin Taube



So wuchsen auf einem Baum gleich zwei lustig anzuschauende Früchte. Die Laune der Natur bescherte Äpfel mit einem Stiel und zwei Kelchen der Sorte Rubinola. Das sehe man zwar nicht oft, komme aber vor und sei nicht sortenbedingt, stellt Erwin Taube aus Ipsheim fest. Bei Rubinola handelt sich um eine neuere schorfresistente Herbstsorte mir hervorragenden Geschmack, die aufgrund ihres starken Wuchses, bei entsprechender Unterlage, auch für den Streuobstbau geeignet ist.

Jetzt ist wieder Pflanzzeit und vielleicht kann sich mancher dazu entschließen, einen Obstbaum zu pflanzen. Sei es daheim oder in der freien Landschaft. Gerade in der Flur sind hochstämmige Bäume enorm wichtig. Sie prägen das Landschaftsbild und lockern es auf, vermitteln einen angenehmen Eindruck und ändern das Aussehen im Verlauf der Jahreszeiten. Schließlich erfreuen sie den Menschen durch die Blüte und frischen Blattaustrieb im Frühjahr sowie gegenwärtig durch die schöne herbstliche Laubfärbung. Halten wir es, so Naturfreund Taube, mit Martin Luther, von dem folgende Spruch stammen soll: "Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen."

