Einschussloch im Fenster von Burgbernheimer Wohnung

BURGBERNHEIM - Eine mehr als beunruhigende Entdeckung machte eine 35-Jährige am Dienstagabend in Burgbernheim: Im Fenster ihrer Wohnung war ein Einschussloch. Offenbar hatte ein Unbekannter darauf gezielt. Fragt sich nur, mit welcher Waffe.

Die 35-Jährige meldete am Dienstag gegen 21.45 Uhr der Polizei ein Loch in einer Fensterscheibe ihrer Wohnung. Diese liegt im ersten Stock eines Wohnhauses in der Rodgasse von Burgbernheim. Die Frau vermutete einen Einschuss mit einem Luftgewehr.

Die Polizei geht allerdings nach der Inspektion des Einschusslochs und dem Umfeld des Wohnhauses von einer Attacke mit einer Steinschleuder aus. Demnach soll ein Unbekannter das Fenster vom gegenüberliegenden Anwesen aus beschossen haben. Der Sachschaden beträgt nach Schätzungen der Beamten etwa 400 Euro.

