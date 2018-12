Einwohnerzahlen im Landkreis gehen weiter zurück

BAD WINDSHEIM - Der hiesige Landkreis wird bis Ende des Jahres 2037 weniger Einwohner haben als aktuell. Laut Regionalisierter Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern, die Innenminister Joachim Herrmann vorstellte, leben dann noch 98.400 Menschen im Kreis. Zum Stand 30. Juni waren dies noch 99.981.

"Stabil." So bezeichnen die Experten des Landesamts aus Fürth die Veränderung der Bevölkerungszahlen im Bereich zwischen minus 2,5 und plus 3,5 Prozent. Doch etwas ernüchternd ist die Entwicklung für den Landkreis doch. Freude über den Anstieg der Einwohnerzahlen in den vergangenen Monaten hatten Lokal- und Kreispolitiker immer wieder zum Ausdruck gebracht. Nun sagt die Prognose des Landesamts für Statistik einen Rückgang von 1,2 Prozent voraus – den schlechtesten Wert aller Kreise und kreisfreien Städte in Mittelfranken. Während für ganz Bayern ein Plus von 3,7 Prozent auf 13,481 Millionen Einwohner genannt wird und für Mittelfranken ein Wachstum von 2,3 Prozent (auf 1,7998 Millionen), stehen nur für die Stadt Ansbach (minus 0,6) und die Landkreise Ansbach (minus 0,2) und Weißenburg-Gunzenhausen (minus 0,7) neben dem hiesigen Kreis rote Zahlen. Für die höchsten Wachstumswerte sorgen im Bezirk die Städte Fürth (plus 8,1) und Schwabach (plus 6,6). Negative Spitzenreiter sind die Landkreise Kronach (minus 14) und Wunsiedel (minus 14,3) in Oberfranken (insgesamt minus 5,5) sowie auch Unterfranken (minus 3,2).

Dazu kommt, die Bevölkerung wird – wie überall in Bayern – immer älter: Im Landkreis steigt das Durchschnittsalter laut der Vorausberechnung von 44,4 (Stand Ende 2017) auf 47,6 Jahre. Der sogenannte Altenquotient (Anzahl 65-Jährige oder Ältere je 100 Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren) steigt von 34,1 auf 57,8. Weitere Berichte im Regionalteil.

