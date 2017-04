Eisenbahnstraße: Mai 2018 soll neues Gebäude stehen

BAD WINDSHEIM - Neben der Eisenbahnstraße tut sich ein großes Loch auf. Wo vor gut zwei Jahren bereits zwei Häuser mit Eigentums­wohnungen entstanden sind, errichtet die Baugenossenschaft nun ein weite­res Gebäude mit neun Mietwohnun­gen. Bis Mai kommenden Jahres soll es fertig sein.

Die Baugenossenschaft errichtet derzeit ein neues Mietshaus an der Eisenbahn­straße. © Claudia Lehner



Genehmigt worden waren die Pläne dafür bereits, mit denen für die Eigentumswohnung. Gebaut wird erst jetzt und damit wird ein für die Neubauten abgebrochenes Miets­haus, damals Eisenbahnstraße 12, ersetzt. Neun Wohneinheiten werden entstehen, mit jeweils zwei bis drei Zimmern. Das sei, was in dieser Preis­klasse am meisten nachgefragt werde, bestätigt Sabine Esteban, Geschäfts­führerin der Baugenossenschaft. 50 bis 70 Quadratmeter werden die Woh­nungen haben. Sie sind sowohl barrie­refrei geplant - es gibt unter anderem einen Aufzug -, als auch nach der zur Genehmigung gültigen Energie-Ein­sparverordnung gedämmt. Es gibt einen Stellplatz für jede Wohnung, aber keine Garage. Mit Fußbodenhei­zung und Solarthermie sind die Woh­nungen modern ausgestattet, sollen aber erschwinglich sein: "Mietwoh­nungen der mittleren Preisklasse", nennt es Esteban. Auch solche zu schaffen sei der selbstgestellte Auf­trag der Baugenossenschaft.

Günstige Lage

Besonders gut geeignet seien die neuen Wohnungen angesichts der Lage nahe an Stadtzentrum, Kurpark und Gesundheitseinrichtungen sowie der Barrierefreiheit für Senioren, aber auch für Jüngere, die beim Gehen eingeschränkt sind. Jedoch sei auch bei den Eigentumswohnungen das Klientel nicht wie erwartet mehr­heitlich älter gewesen, sagte Esteban. Optisch wird das neue Gebäude ein wenig anders aussehen als die in Weiß und Orange gehaltenen Eigentums­wohnungen. Es wird ebenfalls in hel­len Farben gestrichen, sagt Esteban, doch nicht in Orange. Ein Pultdach wird dem Gebäude nicht aufgesetzt. Es soll, so ist es genehmigt worden, mit einem Walmdach den übrigen Mietshäusern in der Jahnstraße glei­chen. Dass die Wohnungen schnell verge­ben sein werden, daran scheint Este­ban keinen Zweifel zu haben. Die Eigentumswohnungen waren zügig verkauft, wie sie erzählt, und für Miet­wohnungen gebe es derzeit bei der Baugenossenschaft eine lange Warte­liste.

Mietshäuser werden saniert

Konkrete weitere Neubauten sind allerdings dennoch nicht geplant, wie Esteban sagt, auch wenn darüber durchaus nachgedacht werde. Man beobachte den Markt. Aktuell werden sukzessive die älteren Mietshäuser saniert, modernisiert, teil­weise auch ersetzt. Insgesamt, nicht nur in Bad Windsheim, gehören der Baugenossenschaft 458 Mieteinhei­ten.

