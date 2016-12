Endspurt für den Ansturm der Weihnachtsmänner

Reichsstädtischer Weihnachtsmarkt wird am Freitag eröffnet - 22.11.2016 09:44 Uhr

BAD WINDSHEIM - Ein Großteil der Buden für den Reichsstädtischen Weihnachtsmarkt steht be­reits. Was auffällt: Alle sind in einem Kreis angeordnet, die Mitte bleibt frei. "Wir wollen ein Miteinander", erklärt Sabine Hahn vom Veranstalter das neue Konzept.

Noch wird am Marktplatz daran gearbeitet, dass die Budenstadt am Freitag eröffnet werden kann. Foto: Claudia Lehner



Wenn es so läuft, wie Sabine Hahn von der Kur­, Kongress- und Touristik-GmbH sich das wünscht, dann wird am Freitag, 2. Dezember, eine ganze Schar Weih­nachtsmänner auf den Marktplatz strömen. Jeder, der ab 18 Uhr stilecht mit Mütze, Mantel und Bart verklei­det auf den Weihnachtsmarkt kommt und mitsingt, dem wird ein Becher Glühkirsch ausgegeben. Das ist eine der neue Ideen, mit der der Reichs­städtische Weihnachtsmarkt heuer noch mehr Besucher anlocken soll. Los geht es am Freitag, 25. November, ganz traditionell und stimmungsvoll: mit der Eröffnung durch Fanfarenblä­ser und dem Prolog des Christkinds.

Sonst gibt es auch viel Bekanntes. Mandeln, Nüsse, Bratäpfel, Würstchen und Waffeln, verführerische Düfte werden wieder zwischen den Buden am Marktplatz zu riechen sein. Krippen aus Bethlehem, Weihnachtsschmuck, Kerzen und vieles mehr wird angeboten. Nicht fehlen darf für viele Kinder eine Begegnung mit dem Bad Windsheimer Christ­kind Alexandra Hahn, das den Markt an mehreren Sonntagen besucht. Am 4. Dezember wird sie außerdem ab 17 Uhr den Nikolaus beim Verteilen von Geschenken unterstützen.

Heuer ohne Kinderweihnacht

Kutschfahrten durch die Altstadt gibt es ebenfalls wieder. Wie gewohnt ist am vierten Adventssonntag von 11 bis 17 Uhr eine lebendige Krippe im Alten Bauhof des Fränkischen Frei­landmuseums zu sehen. Ein Fenster am lebendigen Adventskalender wird an allen Öffnungstagen des Marktes geöffnet. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr bei den Familien sowie am ersten Ad­ventssonntag an den Rathausarkaden.

Was heuer ausfällt, ist die Kinder­weihnacht auf dem Lutherplatz. Wie berichtet hatte es im Vorfeld Proble­me bei Absprachen gegeben, weshalb dann nicht genügend Buden für den Miniclub und seine Angebote zur Verfügung standen. Neu ist in diesem Jahr, dass an den Adventswochenenden in den Knei­pen nach dem Markt Programm ge­boten wird: So gibt es am 2. Dezem­ber ab 20 Uhr eine After-Weihnachts­markt- Party im Brauhaus Döbler. Am ersten Adventswochenende hei­zen am Freitag- die Band J-Pack und am Samstagabend, jeweils ab 21 Uhr, DJ BMHO mit Oldschool Hip Hop in der Queensbar ein.

Buntes Showprogramm

Aber auch sonst ist viel Musik zu hören: So treten die Blaskapelle Steinach, der Gesangverein Oberntief und etliche andere auf der kleinen Bühne am Marktplatz auf. Die Frän­kische Weihnacht wird am 4. Dezember ab 16.30 Uhr in der Spitalkirche aufgeführt.

Außerdem zei­gen die Kindergar­tenkinder von St. Markus am 9. De­zember ab 15 Uhr ein Stationenthea­ter. Meister Barthel alias Thomas Spyra führt Interessierte ab 18 Uhr kostümiert durch die Altstadt und den Windsheimer Untergrund. Am 11. Dezember zeigt Hans Berger unter dem Titel Engelzauber Metallkunst im Hinterhof der Galerie Akazie in der Herrngasse.

Abwechslung in den Buden

Es lohnt sich, mehr als einmal den Markt zu besuchen. Denn das Angebot variiert. Zwei statt einer Wechsel­bude gibt es in diesem Jahr. Dort präsentieren sich am ersten Woche­nende Freunde aus der französischen Partnerstadt Saint-Yrieix-la-Perche, die lokalen Kleinunternehmer sowie der Förderverein Klosterchor und his­torische Stadtbibliothek, danach die Lebenshilfe sowie am Samstagnach­mittag Schüler des Stellergymnasi­ums, die wie be­richtet eine selbst gestalteten Litera­turkalender für ei­nen guten Zweck verkaufen. Am dritten Adventswochenende bieten Menschen, die nach Deutschland geflohen sind, Essens­spezialitäten an und am vierten Ad­ventswochenende gibt es verschiede­ne Hüte und Mützen zu kaufen.

Wie schon im vergangenen Jahr ist die Reichsstädtische Krippe wieder im Chorraum der ehemaligen Augus­tiner- Klosterkirche zu sehen. Erst­mals wird am Markt der Jahreskalen­der des Fördervereins Klosterchor und historische Stadtbibliothek ver­kauft, außerdem steht im Kloster­chor ein "Tannenbaum für besinnli­che Wünsche".

Wer will, kann eine Kugel kaufen und seine Wünsche ver­ewigen. Der Erlös kommt dem För­derverein zu Gute. Vielleicht wird auch der Wunsch von Hahn wahr und der Weihnachtsmann-Chor besonders groß. Übrigens dürfen nicht nur Männer mitsingen – ein je­der, der ein Weihnachtsmann-Kostüm trägt, ist willkommen, betont Sabine Hahn.

Claudia Lehner