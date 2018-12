Enkeltrick und Einbrüche: "Kriminalgendarm" klärt auf

BAD WINDSHEIM - "Vorsicht Falle" läuft nach 17 Jahren Pause wieder im Fernsehen. Der "Enkeltrick" und Einbruchdiebstähle geistern häufig durch die Medien. Betrug in vielen Lebensbereichen hat offenbar Hochkonjunktur. Der ehemalige Polizei-Hauptkommissar Wilhelm Schuster hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Mitbürger zu sensibilisieren und Vorsorge zu treffen: "Es geht dabei immer nur um eines: um Ihr Geld!"

Wilhelm Schuster (stehend) erklärt, wie Daten auf der EC-Karte gespeichert werden und Betrüger versuchen, an die Informationen heranzukommen. © Foto: Privat



Der Seniorenrat der Stadt Bad Windsheim hatte Schuster als Teil seiner Veranstaltungsreihe Bildung für alle ins Bonifatiushaus eingeladen. Die Zuhörer staunten nicht schlecht, als sie von Schuster hörten, wie auch die Betrüger mit der Zeit gehen: Mit dem Einsatz von technischem Gerät (Aufsatz auf dem Geldautomaten und installierte Kamera) greifen sie zum Beispiel die Daten und Pin-Nummern von EC-Karten ab, um anschließend einen Karten-Rohling damit zu bespielen und das Konto leer zu räumen.

Oft helfe ihnen auch die Sorglosigkeit ihrer Opfer, die die Pin (Persönliche Identifikationsnummer) direkt auf ihre EC-Karte schreiben oder auf einem Zettel im Geldbeutel mit sich tragen. Wilhelm Schuster redete Klartext: "Die Pin gehört ins Hirn!" Und wenn doch etwas passiert ist, sollte man schnell die Karte sperren lassen. Das könne man über die Notruf-Telefonnummer 11 61 16 oder direkt bei der Bank veranlassen.

Der Vogel auf dem Balkon

Der erfahrene "Kriminalgendarm", wie sich Schuster humorig gern selbst bezeichnet – einerseits war er als Ermittler tätig, andererseits auch viel auf der Straße im Einsatz –, kennt viele Betrüger-Tricks. Etwa, dass im Supermarkt der Geldbeutel aus einer Handtasche verschwindet, die einen Moment unbeachtet im Einkaufswagen lag. An der Haustür klingelten oft Leute, die Wünsche haben. Sie müssten den Wasserdruck in der Leitung messen, auf dem Balkon sitze ihr Vogel oder sie wollten prüfen, ob der Rauchmelder installiert sei.

Schuster: "Die schmieren Ihnen Honig ums Maul, nur um ins Haus zu kommen. Dann haben Sie schon verloren." Während man sich um das Anliegen kümmert, schleiche sich eine zweite Person ins Haus und suche nach Geld und Wertgegenständen. "Die Erfahrung lehrt, dass ältere Menschen oft viel Bargeld zu Hause habe. Das Geld gehört aufs Konto", empfahl Schuster. Und deshalb sein Rat: "Lassen Sie niemals fremde Leute ins Haus." Auch Polizisten könne man dies verweigern, wenn sie keinen amtlichen Durchsuchungsbefehl vorzeigten.

"Oma, rate mal, wer ich bin?"

Für eine ganz schlechte Idee hält der Kriminaler außer Dienst, den Haustürschlüssel unter den Fußabstreifer zu "verstecken" oder im Erdgeschoss die Fenster gekippt zu lassen, wenn man das Haus verlässt: Die seien von außen schnell zu öffnen. Es gebe viele Verriegelungssysteme, mit denen man Türen und Fenster ausstatten und damit einen Einbruch erschweren könne: "Was die Täter nämlich nicht haben, ist Zeit." Meist kämen sie in der Dämmerung, aber immer häufiger auch tagsüber, nachdem sie sich vergewissert hätten, dass niemand im Haus ist. Deshalb riet Schuster, Personen, "die nicht in das Wohnquartier gehören", die sich umschauen, zu beobachten und bei Verdacht den Polizei-Notruf 110 zu wählen.

"Oma, rate mal, wer ich bin?" So melden sich häufig Betrüger am Telefon, wenn sie sich bei älteren Menschen einschmeicheln wollen. Schuster riet: "Sofort auflegen!" Wenn man die Nerven habe, könne man das Spiel aber auch mitmachen, um die Täter von der Polizei fangen zu lassen. Da sie Geld durch erfundene Geschichten ergaunern wollten, müsse eine Übergabe stattfinden. Als es draußen zu dämmern begann, kündigte Schuster mit dem für ihn typischen Humor an: "Wir müssen langsam Schluss machen. Es wird finster, jetzt kommen die Einbrecher!" Und er gab den Zuhörern noch einen guten Rat mit auf den Weg: "Wenn es dunkel wird, auf keinen Fall über die Straße gehen, wenn sich ein Auto nähert." In der dunklen Jahreszeit – das zeige die Statistik – steigt die Zahl der Unfälle mit Fußgängern an.

