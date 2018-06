Erfreute Senioren: Gesangsverein sang im Heim

Viel Applaus für bunte Mischung aus deutschem Liedgut - 29.05.2018 15:53 Uhr

BAD WINDSHEIM - Die Chorgemeinschaft der Gesangvereine Egenhausen und Unteraltenbernheim haben Abwechslung ins Leben der betagten Insassen des Seniorenheims Neumühle gebracht. Die Sänger präsentierten eine bunte Mischung deutschen Liedgutes.

Die Chorgemeinschaft der Gesangsvereine Egenhausen und Unteraltenbernheim bei ihrem Auftritt im Seniorenheim Neumühle in Bad Windsheim. © Foto: Rudolf Göller



Das Repertoire konnte sich hören lassen und reichte in seinem Inhalt von Humor, Wehmut über Sehnsucht bis hin zu Heimatempfinden. Sogar ein spontanes Geburtstagsständchen für zwei Heimbewohner fügte sich gut ein. Den großen Schlussapplaus hatten sich Dirigentin Gabi Lehr und ihre zwei Dutzend Sänger durch ihren Einsatz wohlverdient. Auch die in kurzen Liedpausen vorgetragenen Humoresken und Gedichte kamen gut an.

Seit acht Jahren ist Lehr als Chorleiterin für den Gesangverein Egenhausen tätig, seit Herbst 2015 dirigiert sie diesen auch mit dem Gesangverein Unteraltenbernheim, die sich in einer Chorgemeinschaft zusammengefunden haben. Der Auftritt in Bad Windsheim war der letzte vor der Sommerpause der Chöre.

rcg