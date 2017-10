Ergersheim: Vier Verletzte und Straßensperrung nach Unfall

ERGERSHEIM - Weil ein 20-Jähriger an der Kreuzung den von rechts kommenden Wagen eines 63-Jährigen übersah, kam es zur Kollision kurz vor Ergersheim. Alle vier Insassen wurden verletzt. Die Einsatzkräfte mussten kurzzeitig die Staatsstraße sperren.

Zwei Pkw kollidierten am Donnerstag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Pfaffenhofen und Ergersheim miteinander. Der 20-jährige Unfallverursacher war gegen 5.30 Uhr in Richtung Ergersheim unterwegs. An der Kreuzung mit der Staatsstraße 2252 war er zu unaufmerksam: Laut Polizei übersah er den von rechts kommenden Pkw eines 63-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Der gerammte Wagen wurde durch den Aufprall abgedrängt und riss dabei ein Verkehrszeichen um. Der Verursacher und seine Beifahrerin sowie der Geschädigte und sein Beifahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Alle vier wurden im Krankenhaus versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro. Die Staatsstraße musste von den Einsatzkräften für 45 Minuten gesperrt werden.

