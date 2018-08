Erste Bilder aus Bad Windsheim: Das Weinturm legt los

Veranstalter sprechen von entspanntem Start - Me & Reas spielen zum Auftakt - vor 30 Minuten

BAD WINDSHEIM - Unerbittlich brennt die Sonne auf die Tanzfläche vor der Hauptbühne, wo am späten Freitagnachmittag dennoch schon beim schwungvollen Auftakt durch Me & Reas viele, viele Weinturm-Begeisterte mitgehen. Das Festival läuft!

"Ein lockerer, sommerlicher, sehr schöner Start“, sagt Moderator Michael Beigel, das war der Freitag für das Festival. Auf der Kleinturmbühne zieht die Bad Windsheimer Band Dazy Nerds eindrucksvoll gleich nach. Die Festivalfreunde sind begeistert. Doch unerbittlich brennt die Sonne auch auf den Zeltplatz am Fuße des Weinturm-Plateaus.

Wir haben die ersten Bilder:

Das Weinturm Open Air ist eine Institution in Bad Windsheim - und zieht am Wochenende Hunderte an. Mit der Band Me & Reas und den Dazy Nerds als Lokalmatadore startete das Festival jetzt am Freitag. Die ersten Bilder!