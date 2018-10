Erster Schultag an der Berufsfachschule Kybalion

In Bad Windsheim werden noch Nachmeldungen angenommen - 05.10.2018 15:06 Uhr

BAD WINDSHEIM - Oliver Zauritz, Schulleiter am „Kybalion“, der Berufsfachschule für Massage und Physiotherapie in Bad Windsheim, und Bad Windsheims Bürgermeister Bernhard Kisch begrüßten die Schulanfänger in der Gesundheitsschule am Nordring mit einem „Starterpaket“.

Oliver Zauritz, Schulleiter am „Kybalion“, der Berufsfachschule für Massage und Physiotherapie in Bad Windsheim, und Bürgermeister Bernhard Kisch (r.) begrüßten die Schulanfänger in der Gesundheitsschule am Nordring mit einem „Starterpaket“. © privat



Anstatt Schultüten erhielten die 17 Physiotherapie- und 15-Massage-Anfänger von der Franken-Therme gesponserte Stofftaschen mit der „Gäste-Bonuskarte“ - dem Gutschein-Paket der örtlichen Einzelhändler und Gastronomen für Kurgäste – sowie den Bad Windsheim-Taschenschirm mit Stadtplan und Infobroschüren. „Mit diesem Starterpaket möchten wir euch die Suche nach dem Marktplatz ersparen, wenn ihr am Ende eurer Ausbildung im ‚Arvena Reichsstadthotel‘ zusammen euren Abschluss feiert“, verkündete Kisch verbunden mit der Hoffnung, dass die „Kybalion“-Schüler Bad Windsheim mit seinen Veranstaltungen und Angeboten über den Schulunterricht hinaus kennenlernen und sich wohlfühlen.

Die Schülerinnen und Schüler aus Mittel- und Unterfranken im Alter von 15 bis 57 Jahren pendeln ebenso wie die zehn festangestellten Lehrer und fünf Dozenten aus den angrenzenden Landkreisen nach Bad Windsheim ein. Bereits vor Schulanfang hatte den Kybalion-Leiter die Nachricht erreicht, dass das Schulgeld für heilerbringende Berufsausbildungen in Bayern abgeschafft werden soll. Theoretisch denkbar sei dies noch im ersten Quartal 2019.

Mit den bisherigen staatlichen Zuschüssen, dem sogenannten Schulgeldersatz, konnten Schüler maximal ein Drittel der Ausbildungskosten decken. Das Schulgeld kann künftig entfallen, wenn der Schulgeldersatz auf die Höhe der Ausbildungskosten angehoben wird. Bei der dreijährigen Physiotherapie-Ausbildung sind es derzeit 348 Euro monatlich, für die zweieinhalbjährige Massage-Lehre zahlen die Schüler 289 Euro.

Rückgang der Schülerzahlen

Insgesamt besuchen derzeit 110 Schüler den Unterricht. Verglichen mit den vergangenen sieben Jahren bedeutet dies einen Rückgang von rund 40 Prozent. Zauritz sieht die medizinischen Behandlungsfelder Physiotherapie und Massage mittlerweile als deutlichen „Mangelberuf“. Er hofft mit dem Schulgeldentfall und mit steigenden Verdienstmöglichkeiten zukünftig wieder auf mehr Zulauf für die Ausbildung in der Kur- und Bäderstadt Bad Windsheim.

Mit dem Wegfall der Grundlohnbindung sei das Gehalt bereits gestiegen. Sobald die Schüler kein finanzielles Polster oder Einkommen der Eltern für die Bezahlung der Ausbildung mehr beanspruchen müssten, werde der Beruf auch attraktiv für finanziell schwächer Gestellte und Migranten, die sich fit in der deutschen Sprache fühlen. „In der neuen Klasse gibt es beispielsweise einen indisch-stämmigen Schüler; seine Massage-Ausbildung zahlt die Familie, die ihn hier in Deutschland aufgenommen hat“, so Zauritz.

Praxiserfahrung spielt für den Schulleiter eine wichtige Rolle. Damit hebe sich die Ausbildung von den privaten (Fern-)Hochschulen ab. Denn die Zusammenarbeit mit den Kliniken vor Ort ist ein fester Bestandteil der praxisnahen Ausbildung. Ein halbes Jahr verbringt der medizinische Nachwuchs als Praxiseinheit in den Kliniken. Bürgermeister Kisch pflichtete dem Schulleiter bei: „Für die Kliniken sind Physiotherapeuten unersetzlich, da sie einen wichtigen Beitrag zu Prävention und Rehabilitation leisten. Bad Windsheim ist als bayerisches Heilbad und Kurort auf die Arbeit der Physiotherapeuten angewiesen.“

Wer ein duales Studium beginnen möchte, kann nach dem ersten Schuljahr einsteigen.Im Zuge der Nachwuchsförderung nimmt das „Kybalion“ für dieses Schuljahr noch kurzfristige Bewerbungen bis Mitte Oktober entgegen. Schulabgänger, die feststellen, dass das kürzlich begonnene Hochschulstudium nichts für sie ist, haben noch die Möglichkeiten, verspätet einzusteigen, teilt die Berufsfachschule in Bad Windsheim mit: „Jeder Schüler hat ein gewisses Fehlstunden-Kontingent, das in einem solchen Fall genutzt werden kann, um kein weiteres Jahr auf den Ausbildungsplatz warten zu müssen“.

