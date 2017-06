Es gibt noch Resttickets für das Weinturm-Open-Air

Wer eine Tageskarte für Sonntag kauft, darf sich überraschen lassen - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Das beliebte Weinturm-Open-Air in Bad Windsheim wird heuer 40 Jahre alt und ist so gut wie ausverkauft - aber eben noch nicht ganz. Es gibt noch Resttickets für den Sonntag. Wer sich eine dieser Karten sichert, den erwartet eine Überraschung.

Das Weinturm-Festival wird für seine entspannte, familiäre Atmosphäre geschätzt. © Stefan Blank



Die Drei-Tages-Tickets zum Festival am naturgeschützten Weinturm-Plateau vor den Toren Bad Windsheims, das vom 4. bis 8. August läuft, sind bereits restlos vergriffen, für den Sonntag gibt es aber noch Karten, vermeldet der Veranstalter. Neben Bands wie Voodoo Jürgens oder The Notwist erwartet die Sonntags-Gäste auch ein Überraschungskonzert am Abend - mehr möchte der als Veranstalter aktive Jugend- und Kulturförderverein noch nicht verraten. Nur so viel: "Das wird großartig!"

Die Karten gibt es auf der Homepage zu kaufen und kosten 30 Euro. Wer Interesse hat, sollte zuschlagen, denn: Es wird keine Abendkasse geben.

