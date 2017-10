Es werde Licht in Burgbernheim: Klares Votum für Richard

BURGBERNHEIM - Das Modell Richard machte das Rennen, als der Stadtrat Burgbernheim in seiner jüngsten Sitzung über die künftig im Stadtgebiet zum Einsatz kommenden Straßenlaternen abstimmte. Für den Anfang werden an die 70 Lampen bestellt, die ersten werden noch in diesem Jahr in Buchheim aufgestellt.

Richard lautet der Name des Lampenmodells, für das sich die Mitglieder des Stadtrates einstimmig entschieden haben. Foto: Christine Berger



Ein kurzer Ortstermin zum Auftakt der Sitzung brachte endgültig Klarheit, das Lampenmodell überzeugte in Sachen Lichtausbeute und Preis, hinzu kam eine Nachkaufgarantie für mindestens zehn Jahre. Mit rund 480 Euro je Lampe muss die Stadt rechnen, hinzu kommen Masten für jeweils 145 Euro, "so günstig haben wir noch keine gekauft", kommentierte Bürgermeister Matthias Schwarz die Anschaffungskosten speziell für die Masten.

Eine Nachtabsenkung zur Energieeinsparung wäre bei allen vier Modellleuchten realisierbar gewesen, informierte Günter Assel, Technischer Leiter der Stromversorgung. Allerdings wären zwei der Lampenmodelle mit höheren Kosten einhergegangen. Für Nebenstraßen oder Gehwege, wie etwa die neue Verbindung zwischen dem Seniorenzentrum Lichtblick und dem Ortskern, soll das Modell mit einem kleinerem Lampenschirm bestellt werden.

