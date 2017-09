Fachgruppe tagte im Fränkischen Freilandmuseum

BAD WINDSHEIM - Noch nie sei in vergleichbarer Intensität über die Präsentation von Gebäuden und Exponaten aus dem 20. Jahrhundert diskutiert worden wie bei der jüngst im Freilandmuseum durchgeführten Tagung einer Fachgruppe des Deutschen Museumsbundes, informiert Leiter Dr. Herbert May. Die Einrichtung des Bezirks Mittelfranken macht bei diesem Trend keine Ausnahme und geht doch ganz andere Wege.

Die Fachgruppe Freilichtmuseen des Deutschen Museumsbundes beim Rundgang durchs Bad Windsheimer Freilandmuseum. © Ute Rauschenbach



Mittelfristig sollen der jüngste Neuzugang, das Behelfsheim aus Ottenhofen, und das 1949 erbaute Stahlhaus nicht die einzigen Gebäude aus dem 20. Jahrhundert bleiben. Auch im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim werden Besucher zunehmend mit Exponaten aus ihrer eigenen Vergangenheit überrascht werden. Dennoch wird die Konzentration auf das Mittelalter nicht aus den Augen verloren. Herbert May wertet diese als Alleinstellungsmerkmal und durfte sich bei der Tagung mit rund 70 Wissenschaftlern aus dem gesamten Bundesgebiet, aus Österreich, der Schweiz und Italien bestätigt fühlen, als er sie zur aktuell wichtigsten Museumsbaustelle im Süden des Geländes führte: "Das Badhaus ist einfach ein Knaller", sagte May. Die Anerkennung seitens der Kollegen war groß.

Eine "muntere Diskussion" hat sich laut Herbert May bei der Tagung entwickelt, als über den Trend gesprochen wurde, wie die Nachkriegsjahrzehnte in die Museumslandschaften integriert werden können. Dabei spielten auch regionale Unterschiede eine Rolle. Ein Kollege im Rheinland beispielsweise erhält kaum bis gar keine Angebote mehr für historische Bauten, sagte May. Entsprechend wird dort in Nachbarschaft zu einem Quelle-Fertighaus derzeit eine Kirche aus den frühen 1950er-Jahren, die damals nach dem Baukastenprinzip entstand, wieder errichtet.

Ganz anders ist die Situation im hiesigen Freilandmuseum, bei dem regelmäßig Angebote für historische Gebäude eingehen und ebenso regelmäßig mehrheitlich abgelehnt werden müssen. Wie mit bereits eingelagerten Bauwerken umgegangen wird, war bei der Tagung ebenfalls Thema. Hat das Freilandmuseum nach einer groben Schätzung Mays die Bestandteile von rund 13 Gebäuden im Depot, sind es anderswo gut 50, in einem Fall sogar 114. Bei manch Kollegen sei deutlich geworden, dass längst nicht alle Gebäude eine Chance haben, jemals wieder aufgebaut zu werden. Wie es im Fall des Freilandmuseums ist, mag May nicht abschließend einschätzen, wirklich konkret sind die Aufbaupläne lediglich für die unmittelbar anstehenden Projekte. In Bad Windsheim allerdings werden bereits die Bestandteile als Sachgut gesehen, erzählt May und erinnert an Fälle, als einzelne Giebel oder Wandteile in Ausstellungen integriert wurden.

Trend geht hin zu Apps

Nicht betroffen ist das Freilandmuseum von Schadstoff-Belastungen, die im Zuge des Wiederaufbaus von Gebäuden erst entstanden sind. Je älter die Museen sind, desto häufiger ist dies May zufolge der Fall. Ein allgemeines Thema sind dagegen neue Ansätze der Vermittlung von Inhalten. "Die Bereitschaft zum Lesen ist unterschiedlich ausgeprägt." May weiß um die begrenzte Reichweite der bestehenden Texttafeln im Freilandmuseum. Um Interessierte dennoch mit Informationen zu Gebäuden zu versorgen, könnte er sich die Einführung einer App vorstellen, irgendwann werde es Zeit, aus dem Startblock zu kommen, sagte May selbstkritisch. Zumal er die Chancen speziell im inklusiven Bereich als groß erachtet.

Die Fortschreibung der Inklusion im Freilandmuseum war eines der Themen, mit der sich die gastgebende Einrichtung am umfassenden Vortragsprogramm der Tagung beteiligte. Dabei ging es unter anderem um die kürzlich neu eröffnete Dauerausstellung Schäferei und Schafe.

Christine Berger