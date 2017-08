Fachkräfte aus China in Bad Windsheimer Kinik

BAD WINDSHEIM - Ab September vergrößert sich das Team der Dr. Becker Kiliani-Klinik in Bad Windsheim um acht neue Mitarbeiterinnen aus China. Die Chinesinnen bereiten sich auf die deutsche Anerkennung als examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen vor.

Freudiger Empfang am Flughafen: Die Mitarbeiter der Dr. Becker Kiliani-Klinik begrüßten ihre neuen Kolleginnen in München. Als kleine Überraschung haben die acht Chinesinnen einen gehäkelten "Glücksfänger" mitgebracht. Foto: privat



"Bis dahin haben sie Zeit für Behördengänge, Sprachunterricht oder einfach, um die Umgebung kennenzulernen", erklärt Hatho Reiser, Verwaltungsdirektor der Dr. Becker Kiliani-Klinik. Dabei werden die neuen Fachkräfte unterstützt von der klinikeigenen Integrationsbeauftragten Silvia Fuchs und einer Mitarbeiterin der professionellen Vermittlungsagentur, mit der die Einrichtung zusammenarbeitet.

Patienten bestens versorgt

Die Dr. Becker Kiliani-Klinik möchte wachsen und ihre Patienten weiterhin optimal versorgen – deshalb hat die Einrichtung sich für diesen ungewöhnlichen Weg entschieden und Fachkräfte aus China angeworben. "Zwei Wochen lang erhalten die neuen Kolleginnen jetzt zusätzlich Unterricht in der Krankenpflegeschule in der Klinik Bad Windsheim. Hier vertiefen sie ihr Wissen beispielsweise in Bereichen, die in China weniger praxisbezogen gelehrt werden", erklärt Werner Hofmann, kommissarische Pflegedienstleitung der Dr. Becker Kiliani-Klinik.

Einen Monat nach ihrer Ankunft beginnen die Kolleginnen auf den neurologischen Stationen und bereiten sich auf die deutsche Anerkennung als examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen vor. "Alle erhalten dann eine Festanstellung bei uns und die gleichen Gehälter wie ihre Kollegen", erklärt Reiser. Leben werden die chinesischen Pflegekräfte ab sofort in Bad Windsheim. Drei zentral gelegene Wohnungen hat die Integrationsbeauftragte bereits ausgestattet – unter anderem mit Geschenken der Mitarbeiter, die sich auf ihre neuen Kolleginnen freuen und Möbel sowie Haushaltsgeräte bereitgestellt haben.

Die Dr. Becker Kiliani-Klinik in Bad Windsheim führt qualitätsgeprüfte Rehabilitationsmaßnahmen für Patienten mit neurologischen, orthopädischen sowie neuro-onkologischen Erkrankungen durch. Jährlich werden in der Rehaklinik am Bad Windsheimer Kurpark rund 4.000 Patienten auf höchstem medizinischen Niveau therapiert.