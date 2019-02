Fahrerflucht: Nach dem Unfall die Kennzeichen entfernt

BAD WINDSHEIM - Nachdem ein 26-jähriger Mann am Sonntag einen Verkehrsunfall verursacht hat, als er gegen mehrere Fahrbahnbegrenzungen fuhr, entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort und nahm in einer Nachbarstraße die Kennzeichen seines Autos ab. Als die Polizei ihn schließlich ergriff, leistete er erheblichen Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten.

Ein 26-jähriger Mann verursachte am Sonntagvormittag gegen 9.30 Uhr einen Verkehrsunfall. Er fuhr mit seinem grauen Opel Corsa vom Schießwasen in die Schützenstraße. Beim Linksabbiegen geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einer Kurve gegen drei Fahrbahnbegrenzer, die dadurch beschädigt wurden.

Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle und fuhr weiter bis in die Raiffeisenstraße, wo er das sein beschädigtes Fahrzeug abstellte, die Kennzeichen abnahm und wieder zurück in Richtung Unfallstelle lief.

Ein Polizeibeamter bemerkte den 26-Jährigen und stellte aufgrund der mitgeführten Kennzeichenschilder einen Zusammenhang mit dem Unfallschaden her. Nachdem der vermeintliche Unfallverursacher versucht hatte, die Kennzeichenschilder zu verstecken und sich darüber hinaus sehr verdächtig verhielt, nahm der Polizeibeamte den Mann fest.

Eine hinzugerufene Streife brachte ihn zur Polizeiinspektion Bad Windsheim. Dabei leistete der Festgenommene heftigen Widerstand, um sich dem Transport zu widersetzen.

Darüber hinaus stand der Unfallverursacher unter erheblichem Alkoholeinfluss. Er wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und unerlaubten Entfernens vom Unfallort angezeigt.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

