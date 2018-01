Falsche Polizeianrufe in Bad Windsheim: Polizei warnt

BAD WINDSHEIM - Vorsicht bei vermeintlichen Anrufen der Polizei: Am Dienstagabend haben angebliche Polizisten mehrere Bad Windsheimer angerufen und sie zu Schmuck und Bargeld im Haushalt befragt. Die Polizei warnt vor solchen Anrufen - und gibt Betroffenen Tipps zum richtigen Verhalten.

Die Polizei warnt vor Anrufen, die angeblich aus ihren eigenen Reihen kommen. In Bad Windsheim kam es am Dienstagabend zu mehreren Anrufen von "falschen Polizeibeamten", wie die Polizeiinspektion mitteilt.

Die Angerufenen seien unter anderem nach Schmuck und Bargeld in ihrem Haushalt befragt worden, so die Polizei. Die Betrüger wandten einen denkbar einfachen Trick an: Sie behaupteten ihren Opfern gegenüber, es gehe um einen aktuellen Raubüberfall - und dass bei den Tätern ihre Wohnanschrift gefunden worden sei.

Gespräch sofort beenden

Die Polizei rät dazu, bei solchen Anrufen grundsätzlich misstrauisch zu sein. Sie warnt davor, Auskünfte über das eigene Vermögen, den Namen oder die Adresse zu machen. Außerdem raten die Beamten, sich gegebenenfalls die Rufnummer eines solchen Anrufers zu notieren und das Gespräch sofort zu beenden. Im Anschluss sollten Betroffene die (echte) Polizei verständigen - über den Notruf oder direkt an die Polizeiinspektion Bad Windsheim unter 09841/66160.

