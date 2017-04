Familienstreit: Mann geht mit Messer auf Neffen los

Beteiligte geben widersprüchliche Aussagen ab - vor 29 Minuten

UFFENHEIM - Am Mittwochabend geriet in Uffenheim ein Mann mit seinem Neffen in einen Streit. Erst kam es zu Schlägen, dann ging der Mann mit einem Küchenmesser auf den jungen Mann los. Noch sind die Aussagen widersprüchlich. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Uffenheim kam es am Mittwochabend gegen 18 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem handgreiflichen Streit. Ein 34-jähriger Mann schlug erst zwei Mal mit der Faust auf seinen 20-jährigen Neffen ein. Danach ging der 34-Jährige mit einem Küchenmesser auf den Jüngeren los und schnitt ihm den Pullover über der Brust auf.

Durch diese Attacke trug der Neffe leichte Schnittverletzungen davon. Noch sind die Angaben der Beteiligten und der Zeugen widersprüchlich. Laut einer Zeugin, waren jedoch zum Zeitpunkt des Streits mehrere Passanten in der Bahnhofstraße unterwegs.

Die Polizei bittet jeden, der Hinweise zu dem Vorfall geben kann, sich unter 09841/6616-0 zu melden.

