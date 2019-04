Firmen werben um künftige Azubis

Knapp 1000 Jugendliche besuchen 49 Aussteller bei Ausbildungsbörse Contact im Kur- und Kongress-Center - vor 1 Stunde

44 FIRMEN AUS UNTERSCHIEDLICHEN BEREICHEN - Bad Windsheim. 836 Schüler und ihre Lehrer haben allein am Vormittag die Ausbildungsbörse Contact im Kur- und Kongress-Center (KKC) besucht. Das jedenfalls sagen die Anmeldedaten, die Mathias Neigenfind parat hat. Er ist beim Netzwerk Fachkräfte mit für die Organisation der Ausbildungsbörsen zuständig. Solche haben bereits im Landkreis Ansbach, beispielsweise in Wassertrüdingen, stattgefunden. Nun zum ersten Mal in Bad Windsheim.

Mathias Neigenfind (links) und Bürgermeister Bernhard Kisch bei der Ausbildungsbörse Contact im Gespräch mit Amelie Gräbner, Ausbildungsleiterin beim Brothaus, das 65 Fachgeschäfte betreibt. Foto: Claudia Lehner



44 Firmen aus unterschiedlichen Bereichen – vom Handwerks- bis zum Industriebetrieb – präsentierten sich gestern im KKC, dazu noch fünf Bildungseinrichtungen, von der Wirtschaftsschule bis zur Universität Würzburg. Schulen nicht nur aus Bad Windsheim, auch aus Scheinfeld, Burgbernheim, Uffenheim und selbst aus Creglingen waren mit verschiedenen Klassen vor Ort, nach einem Zeitplan eingeteilt. Es sollte nicht zu voll werden, erklärte Neigenfind. Wie ihm Lehrer bestätigt hätten, falle es den Schülern leichter, in kleinen Gruppen Kontakt mit künftigen Ausbildern aufzunehmen. Und darum ging es bei der Messe.

Auf dem Silbertablett

Norbert Müller, Rektor der Mittelschule, findet die Ausbildungsbörse sehr gut – besonders für seine Schüler, die mit 15 oder 16 Jahren ihren Abschluss machen, noch nicht so mobil sind und besonders nach Ausbildungsplätzen in der Region suchen. Die würden hier "auf dem Silbertablett" präsentiert. Er weiß, dass sich die Kräfteverhältnisse verkehrt haben. Vor zehn Jahren hätte er sich eine solche Messe noch dringender gewünscht. Denn da sei es deutlich schwerer gewesen, eine Ausbildungsstelle zu finden. "Jeder, der sich um einen Ausbildungsplatz bemüht, hat beste Chancen", sagte er.

Die Firmen hingegen werben um Fachkräfte und Azubis. Obwohl es bereits April ist, sind für den Herbst noch etliche Ausbildungsstellen offen. Normal sei das um Weihnachten herum erledigt gewesen, sagte Ulrike Stiegler von der Bad Windsheimer Firma Ermet für Präszisionsformenbau. Der Feinwerkmechaniker Fachrichtung Maschinenbau biete "alle Möglichkeiten". Bei Ermet könne ein Azubi am PC die Maschinen programmieren, in der Montage Handarbeit leisten oder in der Konstruktion arbeiten. Viele der vertretenen Firmen suchen noch Auszubildende, wie das Brothaus oder Auto Zeilinger in Dietersheim. Heunisch Guss hat für heuer seine Lehrlingsstellen schon besetzt, schaut sich aber bereits nach Azubis für 2020 um. Die Möglichkeiten sind vielfältig und manch ein Betrieb zahlt seinen Auszubildenden mehr, als der Tarifvertrag vorsieht.

Bürgermeister Bernhard Kisch, der die Messe unterstützt hatte, schaute sich ebenfalls an den Ständen um und zeigte sich interessiert, was es alles an Firmen in der Region gibt. Bei 323 Ausbildungsberufen insgesamt sei es für einen Jugendlichen nicht leicht, auszuwählen. Da sei eine solche Messe, wo man mit Firmenvertretern und Auszubildenden reden kann, sehr gut. Am Nachmittag war dann noch einmal Zeit für individuelle Besuche von, laut Neigenfink, rund 150 Schülern und Eltern.

CLAUDIA LEHNER