Fit für den Wohnungsmarkt: Ein Lehrgang für Flüchtlinge

Bad Windsheimer Integrationslotsen geben Migranten wichtige Tipps - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Ziel des Seminars, das am Dienstag im Bad Windsheimer Rathaussaal stattfand, war es, Flüchtlinge und Asylanten bei der Wohnungssuche zu unterstützen. Sie sollten außerdem verstehen, was es in Deutschland heißt, ein guter Mieter zu sein.

Für jemanden, der die deutsche Sprache und die ortsüblichen Gepflogenheiten noch nicht so genau kennt, ist die Kontaktaufnahme mit einem potenziellen Vermieter eine Hürde. Wie ein Gespräch gelingt, demonstrieren Farangis Hajimohammadiazar und Anke Geiter (rechts). © Claudia Lehner



Für jemanden, der die deutsche Sprache und die ortsüblichen Gepflogenheiten noch nicht so genau kennt, ist die Kontaktaufnahme mit einem potenziellen Vermieter eine Hürde. Wie ein Gespräch gelingt, demonstrieren Farangis Hajimohammadiazar und Anke Geiter (rechts). Foto: Claudia Lehner



Dass Hilfe nötig ist, zeigen schon die bloßen Zahlen sehr deutlich: 268 Fehlbeleger weist die Übersichtskarte auf der Landkreisseite im Internet aus. So werden diejenigen Geflüchteten bezeichnet, die bereits eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, es aber noch nicht geschafft haben, aus den vom Landkreis angemieteten Wohnungen auszuziehen. Denn die sind nur für diejenigen gedacht, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, doch der Wohnungsmarkt ist angespannt und die Suche nach einer geeigneten Unterkunft für die Neuankömmlinge ohnehin eine Herausforderung.

Besichtigung auf dem Papier

Ohne die Hilfe von Ehrenamtlichen ist es wohl bisher den wenigsten gelungen, selbst zum Mieter zu werden. Schon eine Wohnungsanzeige ist nicht leicht zu lesen: 2-Zi-EG. Anke Geiter, die mit den anderen beiden Integrationslotsinnen im Landkreis, Sonja Schneider-Raps und Maria Schwarm, das Seminar organisiert hat, hatte einige Anzeigen dabei und las daraus vor. Nicht einfach, damit zurechtzukommen, schlussfolgerte sie. Eine Liste mit den Abkürzungen und einige Anzeigen wurden ausgeteilt. Und dann wurde geübt.

Etwas mehr als ein Drittel der rund 40 Teilnehmer waren Haupt- und Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe. In Rollenspielen probten sie in kleinen Gruppen das Telefonat, so wie es zu Beginn vorgeführt worden war. Geübt wurde dann noch eine Wohnungsbesichtigung. Anhand eines Plans konnten sich die Teilnehmer auf eine virtuelle Besichtigungstour mit dem Vermieter begeben. Ein möglicher Gesprächsverlauf war auf der Rückseite abgedruckt. Auch Mietvertrag und Hausordnung waren Thema.

Grenzen beachten

Viele Informationen hatten die Hauptamtlichen dabei, neben den Integrationslotsinnen Richard Eisen, der beim Landratsamt für die Wohnraumsuche für Asylbewerber zuständig ist, und Corinna Mertens von der Diakonie. Sie informierte über Angemessenheitsgrenzen für Wohnraum. Es ist festgelegt, wie groß und wie teuer eine Wohnung sein darf, wenn das Amt die Miete zahlt. Sie machte klar, wie wichtig es ist, genau darauf zu achten und Abweichungen rechtzeitig abzusprechen.

"Schatz, da ruft eine ausländische Frau an." Im Rollenspiel am Telefon nimmt Anke Geiter Rücksprache mit der imaginären Gattin. Die hat kein Problem damit und die Wohnung ist immer noch "frei". In der Realität scheint es für Flüchtlinge jedoch schwerer als für andere, auf dem aktuell angespannten Mietmarkt etwas Passendes zu finden. Das bestätigt Constanze Eckart, die für den Syrer Kava Ibrahim eine Wohnung sucht und sich schon manche Abfuhr eingefangen hat.

Weitere Schulungen in Planung

Zumindest die Suche ein wenig erleichtern: Dazu soll das Seminar beitragen. Dies war nur die Auftaktveranstaltung, bei der Rainer Volkert als Zweiter Bürgermeister den Gastgeber gab. Ein Test hatte zuvor schon in Burghaslach stattgefunden. Es soll noch weitere Kurse geben. Die Themen stehen noch nicht fest: Mülltrennung wurde als eine Möglichkeit genannt. Auch bei diesen Seminaren soll es wieder praktisch zugehen. Stattfinden werden sie in den verschiedenen Orten, in denen Flüchtlinge leben. Dafür werden noch Trainer gesucht, die sich beim Freiwilligenzentrum der Caritas unter Telefon 09161/88 89 19 melden können.

Das bürokratische Leben in Deutschland hält für Neuankömmlinge so einiges bereit, was sie aus ihrer Heimat nicht kennen. "In Deutschland gibt es viele Regeln", stellte Schwarm klar. "Kann mal jemand Teilnahmebestätigung übersetzen", fragte Geiter in den Raum. Die wortreichen Erklärungen in Farsi und auf Arabisch zeigten, dass in diesen Sprachen wohl dafür kein Begriff vorgesehen ist. Eine solche Bescheinigung haben alle Teilnehmer erhalten. Die können sie bei ihrer Bewerbung um eine Wohnung einsetzen, um zu zeigen, dass sie verstehen, was von ihnen als Mieter erwartet wird.

Claudia Lehner