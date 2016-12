Förderstätte der Lebenshilfe in Lenkersheim eingeweiht

Bau kostete drei Millionen Euro - Sozialministerin Emilia Müller vor Ort - 28.10.2016 07:42 Uhr

LENKERSHEIM - Es ist normal, verschieden zu sein. Dieser Spruch steht auf der Rückseite der Kärtchen an den kleinen Begrüßungsgeschen­ken, welche die Beschäftigten den Gästen bei der Einweihung der neuen Förderstätte der Lebenshilfe in Len­kersheim überreichten. Auch die bayerische Sozialministerin Emilia Müller war zu Gast.

Die Gäste, darunter auch Sozialministerin Emilia Müller, schauen sich einen der Gruppenräume der neuen Förderstätte in Lenkersheim an. © Bastian Lauer



Sie hat selbst einen Bruder, der eine Behinderung hat und deshalb eine Werkstatt wie die in Lenkers­heim besucht. "Es ist gut, dass wir jetzt rauskommen aus der Isolation", sagte sie und meinte damit den mitt­lerweile offensiven Umgang mit dem Thema Inklusion. "Ein Haus, das lichtdurchflutet und so schön gestal­tet ist", sei schon rein optisch ein Beispiel für den richtigen Umgang mit dem Thema. Es gehe darum, be­hinderten Menschen "eine sinnhafte Beschäftigung" zu geben.

Präzisiert hat das Konzept der neu­en Förderstätte, deren Bau drei Milli­onen Euro kostete, Hans Herold. Der Landtagsabgeordnete und Vorsitzen­de der Lebenshilfe im Landkreis hob den "zweiten Lebensraum" neben dem Familien- und Wohnbereich her­vor, der in der Förderstätte Menschen mit schwerer oder mehrfacher Behin­derung gegeben werden kann, die nicht die Werkstätte nebenan besu­chen können. "Sie dient der Erweite­rung der Kompetenzen und der Entwicklung und Gestaltung unter­schiedlicher sozialer Rollen", sagte Herold.

30 Personen in vier Gruppen

In dem barrierefreien Gebäude mit etwa 900 Quadratmetern Fläche ist Platz für 30 Personen mit besonderem Betreuungsbedarf. Es enstand west­lich des bestehenden Hauptgebäudes und verfügt über vier großzügige Gruppenräume, in denen die Beschäf­tigten arbeiten und gleichzeitig ihre Freizeit gestalten können. Zusätzlich gibt es Ruheräume sowie das speziel­le sogenannte Snoozle-Zimmer, das durch seine besondere Gestaltung der Entspannungstherapie dient. Ein Gymnastikraum darf auch nicht feh­len, zur Eröffnungsfeier wurde er in einen kleinen Saal umgewandelt.

Herold zeigte sich stolz, mit der neuen Förderstät­te "einen wichti­gen Meilenstein" geschaffen zu ha­ben. Der Land­kreis werde da­mit seiner großen "Herausforderung und Aufgabe ge­recht". Ministerin Müller dankte er für den Zuschuss des Freistaats in Höhe von 1,6 Millionen Euro für das Projekt. Der Bezirk trägt 266.000 Eu­ro, womit der Beitrag von Ansbach längst nicht komplett sei, wie Be­zirksrat Marco Kistner festhielt. 730 Bedürftige gebe es derzeit im Bereich der Westmittel­fränkischen Le­benshilfe Gmb H, die die Kreise Neu­stadt- Bad Winds­heim sowie Ansbach umfasst.

Insge­samt wende der Bezirk jährlich über zwölf Millionen Euro für die Betreu­ung von Menschen mit Behinderung auf. Wenn man in die neue Förder­stätte hineingehe, sehe man: "Wir verwenden das Geld sinnvoll." Bad Windsheims Bürgermeister Bernhard Kisch gefiel auch, was er sah. Für ihn funktioniere Inklusion vor Ort sehr gut, wie erst am Montag der Schützenumzug zur Lenkershei­mer Kirchweih zeigte: Der führt tra­ditionell auch bei der Lebenshilfe vorbei. Das ist ganz passend zum Spruch: Wir gehen Wege gemeinsam. Der stand auf der Vorderseite der Kärtchen der Gastgeschenke.

Bastian Lauer