Fortbestand der Aischgründer Tafel unsicher

Ende 2017 muss die Ausgabestelle umziehen – Neue Räume gesucht - 24.08.2017 15:53 Uhr

BAD WINDSHEIM - Keine Ausgabestelle der Aischgründer Tafel mehr in der Kurstadt: Das ist ein mögliches Szenario. Die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten gestaltet sich schwieriger, als die Verantwortlichen gehofft hatten. Und obwohl nun ein früherer Laden in der Johanniterstraße als Ausgabestelle gefunden wurde, ist noch nichts in trockenen Tüchern, wie die Zweite Vorsitzende des Vereins, Marianne Bork, betont. "Ohne Sponsoren können wir es nicht machen."

Direkt neben der Kleiderkammer könnte auch die Aischgründer Tafel ein neues Domizil finden. Doch aktuell bereitet noch die Finanzierung Probleme. © Foto: Claudia Lehner



In den vergangenen Jahren haben die Ehrenamtlichen der Aischgründer Tafel ihre Lebensmittel in Räumen der Berufsschule ausgegeben, ohne Miete zu zahlen. Dort müssen sie nun ausziehen. Zum Ende des Jahres hat ihnen das Landratsamt gekündigt: Die Schule soll umgebaut werden, nach neuesten Überlegungen könnte es einen Neubau für Berufs- und Wirtschaftsschule geben. Doch die veränderten Planungen im Landratsamt haben bisher nichts an dem Auszugstermin geändert, wie Anja Böhringer, Schriftführerin des Vereins, bestätigt.

Suche läuft seit Februar

Seit Februar hat sie sich gemeinsam mit Marianne Bork um ein neues Domizil bemüht. Es lief zäh an. Bei der Stadt waren die beiden Frauen mehrfach vorstellig geworden, die hatte aber kein passendes Objekt zur Verfügung. Auf dem freien Mietmarkt etwas zu finden, ist für den gemeinnützigen Verein schwierig. Er hat so gut wie keine Einnahmen. "Wir leben von Spenden", betont Böhringer.

Zweck der Aischgründer Tafel ist es, Lebensmittel, deren Haltbarkeitsdatum bald überschritten würde, an Bedürftige weiterzugeben. Nur gelegentlich kauft die Tafel haltbare Lebensmittel wie Nudeln dazu, wenn Spenden dies ermöglichen. Wer etwas bekommen möchte, muss seinen Anspruch belegen, beispielsweise weil er Hartz IV bezieht. Das Abholen der Lebensmittel aus den Supermärkten, die diese spenden, übernehmen Ehrenamtliche, ebenso die Ausgabe, immer samstags ab 14 Uhr.

Das Engagement der Tafeln, nicht nur im hiesigen Landkreis, hat sich seit vielen Jahren etabliert. Es scheint fester Bestandteil der Versorgung vieler Familien mit geringen finanziellen Mitteln geworden zu sein, wie Böhringer bestätigt. Zur Ausgabestelle der Aischgründer Tafel in Bad Windsheim, die auch in Uffenheim, Scheinfeld und Neustadt aktiv ist, können Menschen aus Bad Windsheim, aus Ergersheim, Ipsheim, Burgbernheim und Illesheim kommen. Etwa 60 Personen holen sich regelmäßig dort Lebensmittel ab, sagt Böhringer. Doch davon profitierten viel mehr. Häufig seien es Familien mit mehreren Kinder. 300 bis 400 Personen, so schätzt sie, sind vom Angebot der Tafel abhängig. Darunter etliche Flüchtlingsfamilien.

Ohne Sponsoren gehen die Lichter aus

Umso mehr hoffen sie und Marianne Bork, dass sich eine Lösung findet. Ohne Sponsoren werden sie und die anderen Ehrenamtlichen ihr Engagement nicht fortsetzen können.

Im Juli sah es so aus, als wären die Probleme schon fast gelöst. Ein früherer Lebensmittelladen in der Bodenfeldstraße war ihnen angeboten worden. Nur noch die Finanzierung war offen. Zwei Sponsoren haben sich mittlerweile gefunden. Allerdings hat sich die Vermieterin nun doch anders entschieden. Die Tafel kann nicht in der Bodenfeldstraße einziehen. Ein Problem für Bork und Böhringer, die wieder auf die Suche gehen mussten. Die Zeit bis zum Jahresende wird immer knapper. Allerdings gibt es nun die Option auf einen Laden in der Johanniterstraße und die beiden Frauen sind sehr froh über das Angebot. "Wir hatten nichts in Aussicht", sagt Bork. Die Besitzerin kommt ihnen mit der Miete entgegen, will einen Teil spenden. Der Laden ist recht groß, über 200 Quadratmeter, schätzt Bork.

Sie hofft, dass sich noch weitere Sponsoren finden, sonst weiß sie nicht, wie es ab Januar weitergehen soll. Auch Kommunen wurden angeschrieben und um eine Spende von jährlich zehn Cent je Einwohner gebeten. Bisher habe aber nur Ergersheim reagiert und den Betrag zugesagt, erklärt Anja Böhringer.

Claudia Lehner