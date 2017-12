Frank-Markus Barwasser alias "Pelzig" begeisterte in KKC

Geistesblitze und Applausdonner - 18.12.2017 13:20 Uhr

BAD WINDSHEIM - Heftiges Gedankengewitter mit pausenlos zuckenden Geistesblitzen und donnerndem Applaus. So erlebte das ausverkaufte Bad Windsheimer KKC das Gastspiel von Frank-Markus Barwasser, alias Erwin Pelzig. "Weg von hier" hat Barwasser den Titel für sein neues Solopragramm gewählt, mit dem er 2017/18 von Alzenau bis Zürich tourt.

Nicht nur ein kritischer Zeitgeist, sondern auch ein ausgezeichneter Mime: Frank-Markus Barwasser, alias Dr. Göbel. © Harald Munzinger



Dass er sich auch treugeblieben ist, danken ihm die Fans in vielfach schnell ausverkauften Vorstellungen - wie auch jene am 7. Februar in Neustadt. Eine verworrene Zeit im deutschen Regierungsvakuum und in einer zunehmend aus den Fugen geratende Welt lässt den kritischen Zeitgeist "Pelzig" aus einer Flut von Themen schöpfen, rasant durch den alltäglichen Irrsinn jetten.

Nur immer wieder aufbrausender Szenenapplaus kann ihn dabei kurz stoppen, um dann wieder durchzustarten in ein Fantasie-Universum nüchterner Realitäten mit der Erkenntnis, dass die Wahrheit nur die Erfindung eines Lügners ist. Mit Scharfsinn entlarvt "Pelzig" dies von dem mit Sozialabbau definierten schlanken Staat über den Irrglaube von "Siechmar" Gabriel, dass erst mit der AfD Braunhemden im Bundestag säßen, bis zum Wunsch, mit der Musik der Titanic-Bordkapelle und um Himmels Willen nicht jener von Helene Fischer unterzugehen.

Blütezeit für das Kabarett

Seit 20 Jahren auf der Kabarettbühne, könnte sich der Journalist Frank-Markus Barwasser mit unterfränkischer Schlitzohrigkeit wohl kaum eine bessere Zeit vorstellen, in der auf allen nur denkbaren Ebenen der Irrsinn seine Blüten treibt. Seien es die sich wild vermehrenden Autokraten und Despoten von den USA über Europa bis zu dem Kind, das in Nordkorea mit Atomwaffen spielt, sei es der Informationsmüll, der das Wissen erstickt, die Digitalisierung, das autonome Fahren oder die Pflege- und Sexroboter.

Barwasser lässt darüber das schlichte Stammtischdenken von Hartmut und des philosophischen Grüblers Dr. Göbel aufeinanderprallen, der schließlich im Entscheidungs- und Verantwortungsdruck versinkt, "Pelzig" sich vermitteln einschalten. Der sucht zudem immer wieder auf den Stühlen des Träumers, des Kritikers und des Realisten nach des Pudels Kern. Meist mit der Erkenntnis wohl eher das Bernsteinzimmer zu finden.

Frank-Markus Barwasser streut Salt kräftig das der Satire in offene Wunden, fesselt sein Publikum, fordert es mit dem rasanten Tempo tiefsinniger Gedanken heraus und trifft den Nerv kritischer Zeitgenossen. Damit hebt er sich wohltuend von der Unterhaltungsinflation in der Grauzone von Kabarett und Schenkelklopfer-Comedy ab. Tosender Applaus und Bravorufe bei gefühlten 20 "Vorhänge" sollten (nicht nur) in Bad Windsheim zeigen, dass geistvolle Reflektion vielfach irrationalen Geschehens ihren hohen Wert bewahrt hat, noch nicht "weg von hier" ist. "Pelzig" sei Dank!

Harald J. Munzinger