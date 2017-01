Franken-Therme dokumentiert ihre "Erfolgsgeschichte"

BAD WINDSHEIM - Vom ersten Spatenstich am 14. Mai 2004 bis zu den jüngsten Ereignissen dokumentiert die "Franken-Therme Bad Windsheim" ihr Geschichte in einer Fotoausstellung. Landrat Helmut Weiß eröffnete sie und Thermenchef Hubert Seewald nahm einen kleinen Gästekreis mit auf die optische Zeitreise.

Die Vernissage der "Thermen-Galerie" sollte für Aufsichtsrat Reinhold Krebelder, Geschäftsführer Hubert Seewald, Landrat Helmut Weiß und Zweiten Bürgermeister Rainer Volkert eine gute Gelegenheit sein, auf die Erfolgsgeschichte anzustoßen, die Kathrin Bergmann (v. l.) in 47 Fotos dokumentiert hat. © Harald Munzinger



Zusammengestellt hat diese Kathrin Bergmann, die für das Therme-Marketing verantwortlich zeichnet, mit Bildern aus dem eigenen Archiv, Zeitungsfotos sowie Aufnahmen des Bad Windsheimer Chronisten mit der Kamera, Jürgen Heckel. Bis Ende März werden die 47 Fotos in der Wellnessabteilung zu besichtigen sein, dann den Verbindungsgang zum neuen "Vitalhotel" schmücken und dort stets mit Bildern von markanten Ereignissen aktualisiert werden.

Seit ihrer Eröffnung stellt die "Franken-Therme" die Galerie Künstlern aus der Region zur Verfügung und sorgt mit den wechselnden Ausstellungen für immer wieder neue optische Akzente für die Badegäste. Nun ist das 2016 gefeierte und mit den Rekord von über 457.000 Besuchern gekrönte Jubiläumsjahr Anlass, nicht nur das zehnjährige Bestehen der Therme, sondern auch die "Vorgeschichte" zu dokumentieren. Angefangen vom Spatenstich über Bilder der Bauphase und des Richtfestes am 27. Mai 2005 mit einem "Tag der offenen Tür" bis zu jenem Augenblick, als der damalige Bad Windsheimer Bürgermeister Wolfgang Eckardt im Dezember 2005 "baden ging".

Im übertragenen Sinn bedeutet dies für einen Politiker nichts Gutes, im realen Fall war es ein in charmanter Begleitung der Weinhoheiten genossenes Vollbad des Erfolges, was das Foto in der Galerie vom Eröffnungstag und damit dem Abschluss eines langen Prozesses von der Vision bis zu deren Verwirklichung ausdrucksstark zeigt.

Landrat Weiß sprach von einer "Vernissage der besonderen Art", werde doch eine "zehnjährige Erfolgsgeschichte" dokumentiert, die sich anlässlich des Jubiläumsjahres sehen lassen könne. Für die Therme sei "die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt" und zugleich "der Nerv der Zeit getroffen" worden. Dafür zollte er allen, die zu diesem "Aushängeschild der Stadt, des Landkreises und der Region" beigetragen hatten, Respekt und Dank.

Wenn ein Bürgermeister "so baden" geht, hat er im Kreis von Weinhoheiten allen Grund zur Freude: Wolfgang Eckardt hat die "Perle der Kurstadt" geschliffen. © Harald Munzinger



Dieser sollte auch all jenen gelten, die für die stete Weiterentwicklung der "großartigen Bade- im Wellnesslandschaft" sorgten, um die Therme auch für die Zukunft zu gestalten. Die "Perle in der Kurstadt" habe für ein neues Lebensgefühl der Bad Windsheimer und Kreisbürger sowie einen enormen Aufschwung im touristischen Bereich gesorgt, so Weiß.

"Wo man sich gehen und treiben lassen kann"

Bei der Vernissage wurden auch bei Zweitem Bürgermeister Rainer Volkert und Aufsichtsrat Reinhold Krebelder Erinnerungen an Ereignisse geweckt, die so lange gar nicht zurückliegen aber in schnelllebiger Zeit nur allzu rasch in Vergessenheit geraten. So wurde manches Bild sehr aufmerksam "studiert" und launig kommentiert.

Seit knapp acht Jahren deren Geschäftsführer, erfuhr Hubert Seewald viel Anerkennung für die stete Weiterentwicklung und attraktive Ausstattung der Therme, in der man sich nach Feststellung von Landrat Helmut Weiß "vom Stress entspannen, gehen und treiben lassen" könne.

Bei Häppchen und Sekt wurde manche Episode aus der Planungsphase, Bauzeit und dem zehnjährigen Betrieb angesprochen und der Blick in die Zukunft gerichtet. Den bisherigen "Allzeitrekord" im Jubiläumsjahr zu knacken, dürfte schwer werden, meinte Seewald beim "Kaltstart" dieses Jahres.

Die Minusgrade, unsicheren Straßenverhältnisse und auch die Grippe wirkten sich in deutlich geringeren Besucherzahlen gegenüber den ersten Januarwochen 2016 aus. Doch über 50 Wochen können ja noch für angenehme Überraschungen sorgen.

Fortsetzung der Galerie gesichert

Für die Fortsetzung der Fotogalerie wird es in diesem und vor allem nächsten Jahr reichlich Anlässe geben. Heuer steht mit Brandschutzmaßnahmen ein vergleichsweise kleines Projekt an, 2018 ist ein zusätzliches Becken mit zwölfprozentiger Sole geplant, wofür der Sanitärbereich am Salzsee weichen wird.

Der wird in einen Kalt- und Warmbereich getrennt, womit Geschäftsführer Seewald erhebliche Einsparungen der Heizkosten des Außenbereiches im Winter erwartet.

Mit der Erweiterung von Umkleidekabinen und Schränken sollen Besucherspitzen besser abgefangen werden können und geplant ist auch eine neuerliche Saunaerweiterung. Insgesamt neun Millionen Euro sind für das Maßnahmenpaket veranschlagt, mit dem reichlich Fototermine verknüpft sein werden. Der Galerie-Gang ist dafür lang genug.

Harald J. Munzinger