Franken-Therme investiert in Salz-Erlebnis-Welt

7,6 Millionen Euro für den Hochsole-Bereich in Bad Windsheim - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Der Aufsichtsrat der Therme stimmte bereits den Modernisierungs-Plänen zu. Das Geld soll ins Prunkstück der Bade-Einrichtung fließen: den Hochsole-Bereich. Dort wird eine Salz-Erlebnis-Welt sowie ein 180 Quadratmeter großes Schwebebecken entstehen.

Der Bereich um den Salzsee in der Franken-Therme wird bei der Modernisierung vollkommen erneuert. © Bastian Lauer



Raus aus der rund 15 Meter langen Massage-Düsen-Straße im 32 bis 34 Grad warmen Vier-Prozent-Sole-Becken, den Bademantel an und rein in eine Erlebniswelt rund ums Thema Salz mit sechs unterschiedlichen Kammern. "In jeder erhält Salz eine besondere Würdigung", erklärt der für die Franken-Therme bei der Stadt Bad Windsheim zuständige Kämmerer Siegfried Heger. Eine Art Labyrinth, in dem verschiedene solehaltige Anwendungen möglich sind, stellt sich Krautloher vor. Wie dieser Bereich genau aussehen soll, ist eine der wenigen Überraschungen, welche die Modernisierung des Besuchermagnets mit bis zu 2000 Gästen täglich mit sich bringt.

Mehrmals seien Pläne überarbeitet worden, bis nun ein Entwurf steht: Dieser sieht vor, dass Badende vom Raum des Vier-Prozent-Beckens direkt in die Erlebniswelt gelangen können. Wie schon jetzt vor dem aktuellen Zugang zum Zwölf-Prozent-Becken soll dort ein Chip-Lesegerät als Einlasskontrolle aufgebaut werden. Unverändert erhalten bleibt das beliebte Becken mit unterschiedlichen Licht- und Musikelementen mit rund 77 Quadratmetern Fläche.

Ganz anders wird der Übergang zum Salzsee. "Die hochprozentige Sole hat der Konstruktion nicht gut getan", sagt Siegfried Heger. Deshalb werde das Gebäude komplett abgerissen. Duschen und Toiletten sind künftig am neuen Weg zum Salzsee zu finden, die Tür zu diesem befindet sich nun auf der südlichen Seite. Der Salzsee selbst wird im Winter geteilt – in Außen- und Innenbereich. "Dadurch verlieren wir nicht so viel Wärme", sagte Heger. Westlich des Außen-Salzsees wird ein zusätzliches Becken gebaut, in dem Wasser mit eineinhalbprozentigem Solegehalt eingefüllt wird.

Es soll als 110 Quadratmeter großes Erfrischungsbecken dienen und ist über den Außenbereich oder einen parallel zum Bademantelgang zum Vital-Hotel laufenden Gang erreichbar. Im Außenbereich ist ein großer Sandstrand mit Sole-Bar geplant.

Attraktion mit Musik- und Lichtelementen

Über den Parallel-Weg gelangen die Badegäste auch zum neuen Schwebebecken, einer künftigen "Attraktion" mit Musik- und Lichtelementen sowie einer Glasfront, die bei Bedarf laut Krautloher geöffnet werden kann. 180 Quadratmeter groß und mit zwölf Prozent Solegehalt optimal zum Schweben. Dazu dienen Haltegriffe, an denen sich der Badende mit Händen oder Füßen einhaken kann, sagte Krautloher.

Um im laufenden Betrieb keine Probleme mit den weiteren Wasserflächen zu bekommen, wird das Technikgebäude erweitert und ein zusätzlicher Raum für die Filteranlagen gebaut. Das neue Schwebebecken wird für technisches Gerät ebenfalls teilunterkellert. Ausgebaut wird das Angebot an Umkleiden und Spinden, 160 kommen jeweils dazu. "Das wird in Stoßzeiten eine wesentliche Entlastung bringen, betonte Krautloher. Insgesamt werden rund 7,5 Millionen Euro investiert.

Warum die Kosten nun um rund eine Million Euro gestiegen seien, wollte Landrat Helmut Weiß wissen. Krautloher betonte, dass es sich vor drei Jahren um eine Kostenschätzung gehandelt habe, die viele aus heutiger Sicht notwendige Aspekte nicht beinhaltete. "Wir wollen fördertechnisch alles ausnutzen", sagte Bürgermeister Bernhard Kisch in der Sitzung des Zweckverbands Kurzentrum.

Stadtrat Eberhard Gurrath wollte wissen, mit wie viel Zuschuss man rechnen könne. Das sei abhängig von vielen Faktoren und nicht vorhersehbar. Kisch geht von etwa 50 Prozent aus. Um die Förderung bei der Regierung zu beantragen, sei es notwendig, den politischen Willen mittels eines Beschlusses zu untermauern. Dem stimmte das Gremium zu. Läuft alles weiter nach Plan, ist Heger optimistisch, dass es bald losgehen kann. "Wenn es optimal läuft, können wir im Frühjahr 2018 mit dem Bauen anfangen."

Katrin Müller und Stefan Blank