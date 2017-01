Fränkische Freundschaft im Erzgebirgslandkreis

BURGBERNHEIM - "Aus einem zunächst abstrakten Gebilde haben sich eine tragfähige Kommunalpartnerschaft und viele Freundschaften entwickelt", darin stimmten Landrat Frank Vogel aus dem Erzgebirgskreis und sein gastgebender Kollege Helmut Weiß bei einem Besuch der Sachsen in Franken überein.

Bei einer Betriebsführung erläuterte Bäckermeister Jürgen Bräuninger den Gästen aus dem Erzgebirge die Produktionsabläufe im Burgbernheimer "Brothaus". Foto: Harald Munzinger



Beide hielten bei dem Treffen den gegenseitigen Austausch für wichtig und freuten sich darüber, dass sich die 1990 vereinbarte erste deutsch-deutsche Landkreispartnerschaft über so lange Zeit mit vielen strukturellen Veränderungen erhalten hat. Zunächst zwischen den Landkreisen Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und Schwarzenberg gebildet, hat sich dieser in einer ersten Gebietsreform um den Kreis Aue und in einem zweiten Schritt auf insgesamt vier Erzgebirgskreise mit nun nahezu 400.000 Einwohnern erweitert. Ebenso der Kreis der Partner in Franken um die Landkreise Ansbach und Nürnberger Land.

Diese waren nun auch Stationen der Delegation von Kommunalpolitikern und Verwaltungskräften, die aus dem mit einem halben Meter Schnee winterlichen Erzgebirge ins frühlingshaft anmutende Franken anreisten. Den Anfang machte der Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, als schönster in Bayern, mit den schönsten Gemeinden Burgbernheim und Ipsheim und seinen besten kulinarischen Werbeträgern. Tags darauf ging es nach Laur mit einem Festabend auf der Kaiserburg und am letzten Tag des Wochenendtrips in den Kreis Ansbach.

Landrat Frank Vogel wird von seinem Kollegen Helmut Weiß und Ehefrau Anita, Bäckermeister Jürgen Bräuninger und Bürgermeister Matthias Schwarz (v. l.) beim Start der Frankenvisite willkommen geheißen. Foto: Harald Munzinger



Bei der Begrüßung im Burgbernheimer "Brothaus" skizzierte Landrat Weiß den Neulingen aus der Reisegruppe um den freundschaftlich willkommen geheißenen Kollegen Vogel den Landkreis mit den fruchtbaren Gauböden im Westen, dem Steigerwald mit qualitativ hochwertigen Weinen gut ausgebildeter und innovativer Winzer sowie den Aischgrund mit seiner jährlich rund 800 Tonnen produzierenden Teichwirtschaft.

Der Kreis sei "wirtschaftlich nicht schlecht aufgestellt" führte Weiß mit dem Hinweis auf einige der Globalplayer wie Mekra Lang, Franken-Brunnen oder Musik-Meinl und eine der niedersten Arbeitslosenquoten im Land aus. Als weiteres Plus nannte er die gute Schullandschaft, in der nur noch eine Universität fehle, ein Campus gegenwärtig angestrebt sei, oder die bereits gute Quote regenerativer Energie. Als "fränkische Mehrregion" soll künftig für den "Kreis voller Energie, Chancen und Erlebnisse" geworben werden, so der Landrat.

Sich nach dieser Kurzvisite einmal mehr Zeit zu nehmen, lohnten unter anderem die "Franken-Therme" und das "Fränkische Freilandmuseum" in Bad Windsheim sowie das "Aischgründer Karpfenmuseum" in Neustadt. Wenn auch in ungleich bescheidenerem Umfang als im Erzgebirge mit "enormer Dimension", spüre man auch heute noch die Nahwehen der Kreisreform, ließ Landrat Helmut Weiß die Gäste wissen, nannte manche Befindlichkeiten unter den Regionen "mitunter kindlich".

Bemerkenswert langer Bestand

Sein Kollege Frank Vogel bezeichnete es als bemerkenswert, wie lange die Kreispartnerschaft schon Bestand habe und um sie herum die wichtigen Partnerschaften von Kommunen und Vereinen. Sein Kreis pflege in Sachsen die meisten Kontakte in den bayerischen beziehungsweise fränkischen Raum. Beispielhaft für die gefestigten Ost-West-Verbindungen nannte Vogel im nn-online-Gespräch "das Schwarzenberger Altstadtfest, das ohne die Gäste aus Ipsheim nicht mehr vorstellbar" wäre. Erfreulich sei, dass die Partnerschaft sich auf nachfolgende Generationen übertrage, "von den Menschen gelebt wird".

In den beiden letzten Jahren vom Asylthema überlagert, könne man sich jetzt wieder mehr auf regionale Brennpunkte konzentrieren, berichtete Frank Vogel. In die Verkehrsinfrastruktur würden jährlich rund 10 Millionen Euro investiert, was "für die Erhaltung der Lebensqualität und Stabilisierung des ländlichen Raumes wichtig" sei. 20 Millionen Euro müssten in Kreiszuständigkeit für das neue Stadion des Zweitligisten Erzgebirge-Aue aufgewandt werden, 17 Millionen Euro seien für den Ausbau eines Freilandmuseums geplant, um die Wettbewerbsfähigkeit der mit drei Millionen Übernachtungen größten touristischen Destination in Sachsen – vom Dresden abgesehen – zu sichern.

Wandern und Mountainbike

Stark vom Wintergeschäft geprägt, seien die momentanen Wetterverhältnisse ideal, auch wenn sie die Ankunft der Gäste deutlich verzögert hatte. In den letzten fünf Jahren habe man sich zunehmend auf den Ganzjahrestourismus ausgerichtet, für den man unter anderem mit dem neuerlichen zertifizierten "Kammweg" den Wanderern ein attraktives Angebot mache und auch bei den immer stärker nachgefragten Mountainbike-Strecken bestens aufgestellt sei.

Engere Kontakte zwischen Franken und dem Erzgebirge kann niemand aufweisen, als Burgbernheims Bürgermeister Matthias Schwarz, der mit der einstigen Auszubildenden im Landratsamt Neustadt aus Schwarzenberg sein Lebensglück gefunden hatte und mit Ehefrau Janet häufiger deren Heimat besucht und "um die Schönheiten des Erzgebirges weiß". Schwarz konnte den Gästen seine Stadt mit einer sehr aktiven Bürgerschaft und als Wirtschaftsstandort mit 1500 Arbeitsplätzen vorstellen. Mit 30.000 gepflanzten Obstbäumen "blüht" ein neuer Wirtschaftszweig sowohl mit den Erzeugnissen der Früchte – als "Einheimischer" schon zum Begriff in der Region geworden – wie auch mit der Anziehungskraft von "Schlemmerwanderungen" auf.

Erfolgsgeschichte "Brothaus"

Als "Vorzeigebetrieb" für Kreis und Stadt machte das "Brothaus" – eine Fusion zweier befreundeter Bäckermeister aus Neustadt/Aisch und Rothenburg ob der Tauber – den Anfang der kleinen Informationstour der Partner aus dem Erzgebirge, Jürgen Bräuninger konnte diese nicht nur beim Betriebsrundgang von den ersten Produktionsschritten bis zur Auslieferung der Backwaren beindrucken, sondern auch mit einigen Fakten der Erfolgsgeschichte. Begonnen hatte diese im März 2011 mit 44 Filialen und 20 Millionen Euro Umsatz, heute sind es 63 Fachgeschäfte in neun Landkreisen mit 850 Beschäftigten aus 23 Nationen – davon über 40 Auszubildende, darunter einige Flüchtlinge, die bei Praktika überzeugt hatten – von denen 180 in Burgbernheim tätig sind.

Der Umsatz steigerte sich auf 45 Millionen Euro. Dass trotz immenser Investitionen in die modernste Technologie das Bäckerhandwerk nicht der Industriealisierung geopfert wurde, vermittelte Bräuninger mit einzelnen Arbeitsschritten mit den ausschließlich natürlichen Produkten, "die zu 100 Prozent selbst hergestellt sind". Ihr innovatives Geschäftsmodell stellte Anna Kaerlein-Seip den Besuchern aus dem Erzgebirge bei der Besichtigung ihres Handwerksbetriebes "Grand Cru", der Chocolateri und Patisserie im Burgbernheimer Ortsteil Hochbach vor und ließ am "Mehrwert" des fränkischen Kreispartners ebenso keine Zweifel aufkommen, wie der Winzer Bernd Hofmann bei der Führung durch sein Ipsheimer Weingut.

Die Weinprobe kredenzte Hofmann anschließend im "Genusswerk" an der Bad Windsheimer "Franken-Therme". Bei der entwickelte sich ein reger Erfahrungsaustausch zwischen den Kommunalpolitikern aus Sachsen und Franken, dessen Bedeutung Landrat Frank Vogel und sein Kollege Helmut Weiß unterstrichen: "Man kann immer voneinander lernen". Das will man mit Begegnungen im Erzgebirge und westlichen Mittelfranken auch weiter tun.

