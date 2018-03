Die einstigen fränkisch-schwäbischen Reichsstätte Bad Windsheim, Dinkelsbühl, Nördlingen und Rothenburg o. d. T. eröffneten das Gedenkjahr in Bayern an den 30-jährigen Krieg. In einem ökumenischen Gottesdienst wie von Innenminister Joachim Herrmann bei einem anschließenden Empfang wurde zu den Lehren aus den Grauen des 17. Jahrhunderts mit dem Einsatz für den Frieden auf der Welt gemahnt.