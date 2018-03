Frau bei Bad Windsheim verunglückt - Auto landet auf Dach

Die 18-Jährige musste leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Zwischen Bad Windsheim und Oberntief ist am Freitag eine junge Frau mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Der Pkw musste geborgen werden. Laut der Polizei Bad Windsheim steht die Unfallursache bereits fest.

Am Freitagnachmittag kam die 18-jährige Autofahrerin auf regennasser Fahrbahn zwischen Bad Windsheim und Oberntief von der Straße ab. In einer Kurve rutschte sie in den Straßengraben und prallte gegen einen Wasserdurchlauf. Das Auto überschlug sich daraufhin und und blieb auf dem Dach liegen.

Die Fahrerin konnte sich alleine aus dem Wagen befreien, musste allerdings mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Fahrzeug entstand nach Angaben der Polizei Bad Windsheim ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro. Die Beamten stellten als Unfallursache überhöhte Geschwindigkeit bei schlechten Wetterverhältnissen fest.

