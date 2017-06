Frauen bekommen sich ordentlich in die Haare

In Windsheim und Uffenheim kam es am Samstag und Sonntag zu Streits - vor 54 Minuten

BAD WINDSHEIM/UFFENHEIM - Eine gehörnte Gattin und ein betrunkenes Geburtstagskind beschäftigten die Polizei am Samstagabend in Bad Windsheim.

In Uffenheim gerieten gegen 20 Uhr zwei Frauen in Streit. Eine 38-Jährige beleidigte eine 42-Jährige als "Schlampe" und "Hure" und riss sie an den Haaren zu Boden. Dort kam es zu einem Gerangel, bei dem die 42-Jährige verletzt wurde. Sie wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Auslöser des Streits war wohl Eifersucht der 38-Jährigen auf ihr Opfer, das eng mit ihrem Ehemann befreundet ist. Gegen 22.30 Uhr nahm schließlich auch noch der Ehemann des Opfers Rache und zog die 38-Jährige an den Haaren und würgte sie. Sie trug keine sichtbaren Verletzungen davon, klagte aber über Schmerzen am Hals und Kopf.

Gegen zwei Uhr nachts am Sonntag gab es dann in einer Gastwirtschaft in Bad Windsheim einen zunächst verbalen Streit zwischen einer 20-Jährigen und einer 31-Jährigen. Die Ältere trat die Jüngere in den Unterleib, packte dann ihren Kopf und stieß sie damit gegen die Wand. Die 20-Jährige erlitt eine Platzwunde und wurde ins Klinikum Neustadt gebracht. Grund für die Rage der 31-Jährigen war wohl nicht zuletzt der Alkohol, den die 31-Jährige zu ihrer Geburtstagsfeier getrunken hatte. Ein Alkomaten-Test zeigte einen Wert von rund zwei Promille an.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.