Freibad-Kooperation zwischen Bad Windsheim und Neustadt beendet

Dauerkarten-Deal ist ein einseitiges Geschäft – Gespräche mit Burgbernheim und Uffenheim angeregt - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Mit der Dauerkarte für das Dr.-Hans-Schmotzer-Bad in Dinkelsbühl, in Burgbernheim und Uffenheim in der Sonne liegen, Bahnen ziehen oder planschen? Geht es nach dem Werkausschuss des Stadtrates könnte diese Konstellation vielleicht bald möglich sein – wenn die Konditionen passen und die potenziellen Partner mitmachen.

Mit Dauerkarten für das Schmotzerbad in Bad Windsheim (hier im Bild) wird man künftig nicht mehr in Neustadt planschen dürfen. © Archiv-Foto: Marco Herrmann



Mit Dauerkarten für das Schmotzerbad in Bad Windsheim (hier im Bild) wird man künftig nicht mehr in Neustadt planschen dürfen. Foto: Archiv-Foto: Marco Herrmann



Zu Ende ist dagegen die Kooperation des Bad Windsheimer Freibades mit Neustadt und Nördlingen, wie Stadtwerkeleiter Thomas Hartlehnert am späten Donnerstagnachmittag verkündete. Der Verbund hielt damit nur ein Jahr. Einer der Gründe dafür, dass Neustadt ausstieg, dürfte sein: Es war ein relativ einseitiges Geschäft. Während 3833 Eintritte im Waldbad mit in Bad Windsheim gekauften und etwas billigeren Dauerkarten gezählt wurden, seien es nur 80 im Schmotzerbad mit Karten aus der Kreisstadt gewesen, berichtete Hartlehnert.

Die Anregung von SPD-Fraktionschef Matthias Oberth, Verhandlungen für Kooperationen mit Burgbernheim und Uffenheim oder anderen Freibädern in der Region aufzunehmen, wurde einstimmig vom Werkausschuss befürwortet. "Der Verbundgedanke ist eigentlich wunderbar", sagte Oberth. Nun soll Thomas Hartlehnert die Verantwortlichen der Bäder kontaktieren und Verhandlungen führen.

STEFAN BLANK