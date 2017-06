Freilandmuseum: Mitgliederzahl im Förderverein steigt

Viele Unterstützer kommen aus Bad Windsheim und der Region - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Die Zahl der Mitglieder des Fördervereins Fränkisches Freilandmuseum wächst: Gehörten vor gut einem Jahr noch 3471 Mitglieder dem Verein an, so waren es laut Geschäftsführerin Friederike Enser aktuell zur diesjährigen Mitgliederversammlung 3720. Die Projekte gehen den Unterstützern dabei lange nicht aus.

Die Arbeiten gehen gut voran: Beim Badhaus Wendelstein soll heuer noch das Erdgeschoss fertig werden. Die Einweihung ist für 2020 geplant. © Gerhard Krämer



Die Arbeiten gehen gut voran: Beim Badhaus Wendelstein soll heuer noch das Erdgeschoss fertig werden. Die Einweihung ist für 2020 geplant. Foto: Gerhard Krämer



Das Plus von 249 Mitgliedern freut den Verein und vor allem den Vorsitzenden Friedrich-Wilhelm Brumberg. Denn ohne die Unterstützung und Spendenbereitschaft der Mitglieder und Förderer könnte dieser seine Aufgaben nicht in diesem wie bisher gezeigten Maße wahrnehmen. "Es gilt, die Werbetrommel weiter auch in der Metropolregion zu rühren", sagte Brumberg. Denn bei vielen sei man gar nicht bekannt. Deswegen will Brumberg die Außenwirkung und die Wahrnehmung des Vereins weiter verbessern. Dazu zählen nicht nur die mit Motiven gestalteten Briefumschläge, sondern auch Rollups und Fahnen für Messeauftritte. So sei man schon auf der Freizeitmesse vertreten gewesen.

Friederike Enser hat zudem die Mitgliederzahlen einmal aufgeschlüsselt. Hat es 1975 mit 21 Mitgliedern begonnen, habe sich die Kurve stets nach oben bewegt. 3062 Mitglieder kommen aus Mittelfranken, davon 1645 aus dem Landkreis Neustadt-Bad Windsheim. 936 stammen aus der Stadt Bad Windsheim. "Da sieht man, wie er in unserer Stadt verankert ist", freut sich die Geschäftsführerin über die gute Entwicklung des Vereins. Im Herbst will Brumberg den Verein im Stadtrat vorstellen und kündigte an, "einen Pack Mitgliedsanträge dabei zu haben".

Auf gesunden Füßen

Die Mitgliederzahlen sind das eine, die Unterstützung von Museumsprojekten das andere. Dem Bericht der Schatzmeisterin Gertraud Böckmann konnten die Mitglieder entnehmen, dass der Verein auf gesunden Füßen steht. So konnte der Vorsitzende auch eine Förderung von über 200.000 Euro für aktuelle Museumsprojekte dieses Jahr in Aussicht stellen.

Das Badhaus Wendelstein nimmt mit 100.000 Euro dabei die Spitzenposition ein. Insgesamt will der Förderverein dafür 250.000 Euro zur Verfügung stellen. Denn der Aufbau ist laut Museumsleiter Dr. Herbert May mit 2,1 Millionen Euro veranschlagt. Abzüglich Eigenleistungen verblieben noch immer 1,8 Millionen Euro, abzüglich der Unterstützung durch den Förderverein, des Marktes Wendelstein und der Landstiftung und anderer Spender liegen die Kosten laut May noch immer bei 1,1 Millionen Euro. Abgesehen von der Spitalkirche mit etwa sechs Millionen Euro sei das Badhaus wohl das teuerste Projekt im Fränkischen Freilandmuseum. Das historische Gebäude soll im Jahr 2020 eröffnet werden – zusammen mit einer Ausstellung über Hygiene auf dem Land.

Ausgaben für Zinnsammlung

10.000 Euro gibt es für die Digitalisierung und Inventarisierung der Bibliothek. Die gleiche Summe stellt der Förderverein für die Zinnsammlung zur Verfügung, die 2019 im Jahr der Sachkultur präsentiert werden soll. Neben Zinn aus dem 18. und 19. Jahrhundert umfasst die Sammlung auch Gebrauchsgegenstände, wie sie in Versandkatalogen angeboten worden sind. Für das Forschungs- und Ausstellungsprojekt Pfarrhäuser ("Die Ausstellung ist einfach fantastisch") gibt es laut Brumberg insgesamt 60.000 Euro, für das Volontariat 16.000 Euro.

Die Neukonzeption der Dauerausstellung Schäferei unterstützt der Förderverein mit 10.000 Euro. Die sei in die Jahre gekommen, wie May erläuterte. "Jetzt wollen wir es gleich richtig machen", begründete May die hohen Kosten, denn die Ausstellung soll auch für Menschen mit Seh- und Gehbehinderung zugänglich gemacht werden. Das Thema Inklusion sei ein großes im Museum, weitere Projekte dazu seien in Planung. Denn Gruppenführungen für Menschen mit Behinderung würden nachgefragt.

Breiten Raum nahmen die Porto- und Telefonkosten (10.671 Euro) ein. Mitglieder plädierten dafür, Rundschreiben, wenn möglich, per E-Mail zu versenden. Beim kostenintensiven Versand der Zeitschrift "Franken unter einem Dach" wurde sehr breit diskutiert. Zum einen war von einer digitalen Version die Rede, die sich jedes Mitglied herunterladen könnte, zum anderen wurde von einem Abholcoupon gesprochen, mit dem man den Band an der Museumskasse abholen könnte oder sich diesen auch zuschicken lassen könnte. Die Vorschläge werden nun im Vorstand beraten.

Neubauten in Kürze

Museumsleiter Herbert May informierte über aktuelle Projekte. Nach dem Badhaus, dessen Grundsteinlegung am Dienstag nochmals erfolgt und dessen Erdgeschoss heuer noch fertiggestellt werden soll, stehe nach dessen Fertigstellung endlich der Aufbau der Scheune aus Reuth am Wald (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) auf dem Programm. Zeitnah soll dann neben dem Schulhaus auch die alte Synagoge aus Allersheim (Landkreis Würzburg) aufgebaut werden.

May berichtete von einem begehbaren Depot, von den Restaurationswerkstätten und von der Komplettierung der Baugruppe Technik mit der Fertigstellung des Kalkofens, dessen Einweihung für den 14. Oktober vorgesehen ist. Als "cremig, geschmeidig und feinkörnig" beschreibt May den dann dort hergestellten Sumpfkalk, der ohne Bindemittel auskommen werde. "Wir wollen den Sumpfkalk auch verkaufen", kündigte der Museumsleiter an.

Wie im richtigen Leben

Für Herbst 2018 kündigte May die Wiedereröffnung des Kleinbauernhofes aus Zirndorf an. Wegen Schwammbildung hatte das Gebäude saniert werden müssen. Auch hier sei im Zuge der Arbeiten an Inklusion gedacht worden. 2018 würden auch die Ausstellungen "Schule im Nationalsozialismus" des Nürnberger Dokumentationszentrums und "Schule nach 1945" zu sehen sein. Letztere sei in Zusammenarbeit verschiedener Museen entstanden.

Angesprochen auf Bauschäden an den Häusern im Museum, meinte May, dass dies wie im richtigen Leben sei. Arbeiten seien an den Häusern der ersten Generation im Museum notwendig. Auch seien statische Anforderungen verschärft worden, weswegen nachgerüstet werden müsse.

Gerhard Krämer