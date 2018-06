Über 40 Bühnenauftritte konnten die Besucher des zweiten "Edzerdla" genießen. Das Mundart-Festival wurde am Samstag und Sonntag in Burgbernheim abgehalten und fand wieder einmal viel Anklang.

Die "schönste Kirchweih der Welt" hat Neustadts erster Bürgermeister Klaus Meier mit dem symbolischen Bieranstich eröffnet. Vor großer Gästekulisse konnte er am Festplatz erstmals in der 462-jährigen Kirchweihgeschichte einen Ministerpräsidenten begrüßen, nachdem zuvor der Festzug mit prächtigem Brauereigespann auf dem Marktplatz sowie an der evangelischen Kirche zum Lob Gottes Station gemacht hatte. Markus Söder erheiterte anschließend im Festzelt mit launigen Anmerkungen und wurde für klare politische Kante mit stehendem Applaus gefeiert.