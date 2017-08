Freilandtheater lockte 9300 Zuschauer ins Museum

"Der letzte Sommer" fiel acht Mal regelrecht ins Wasser - Winterstück in Planung - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Abgecampt. Am Samstagabend war zum letzten Mal Betrieb auf dem inszenierten Campingplatz des Theaterstücks "Der letzte Sommer".

Mit viel Gesang, Sprüngen zwischen unterschiedlichen Interpretationen von Realität und Halbwahrheiten wird mit der Dernière der Campingplatz von "Der letzte Sommer" geschlossen. © Stefan Blank



Danach feierten Mitwirkende, Helfer und Freunde des Freilandtheaters, auch die, die sonst eher im Hintergrund agieren, wie Masken- und Kostümbildner, Techniker, Sicherheitskräfte, Sponsoren oder Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bunds, die nicht nur warme Decken für die Zuschauer bereithielten.

Insgesamt war Theaterchef Christian Laubert von der Resonanz auf das doch etwas "abgedrehte" Stück, wie er es selbst bezeichnet, "positiv überrascht": Zwischen 29. Juni und 19. August besuchten rund 9300 Zuschauer die 34 Vorstellungen, einige waren sogar komplett ausverkauft.

Das Freilandtheater ist eine der letzten wirklich echten Freilichtbühnen ohne Überdachung und Ausweichspielstätte, berichtete Autor und Regisseur Christian Laubert nicht ohne Stolz bei der Dernière. Gespielt wird bei Wind und Wetter, und auch das Publikum ist nicht zimperlich. Nur wenn ein richtiges Gewitter aufzieht, wird eine Vorstellung abgesagt. Das war in diesem unbeständigen Sommer acht Mal der Fall – überdurchschnittlich häufig.

Karten einer abgebrochenen oder ausgefallenen Vorstellung können als Gutschein für eine beliebige andere Aufführung, auch in der nächsten Saison, eingelöst werden. Laubert lobte die Zuschauer, die mit Decken und Sitzkissen gut eingestellt waren, aber auch die Spielbereitschaft der Darsteller unter widrigen Bedingungen jederzeit honorierten und Verständnis für den Abbruch einer Vorstellung zeigten. Letztlich würden alle "unter einer Decke" stecken.

Vorlagen lebendig umgesetzt

Christian Laubert und Stefanie Pfeiffer, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, äußerten sich sehr zufrieden. Auch die jedes Jahr aufs Neue durchgeführte Erweiterung der Tribüne auf 400 Plätze habe sich wieder gelohnt. Laubert verriet, dass er sich anfangs nicht sicher war, ob sich das Publikum auf die Handlung auf mehreren Ebenen einlassen würde. Aber dank der lebendigen Umsetzung seiner Textvorlage durch die Schauspieler, die den Charakter jeder einzelnen Figur hervorragend herausarbeiteten, sei dies für den Zuschauer doch eine amüsante und unterhaltsame Geschichte geworden.

Die Starfighter-Abstürze in den 1960er-Jahren lieferten die Hintergrundstory mit politischem, militärischem und technischem Potenzial. Für Autor Laubert ging es jedoch in erster Linie um die Frage "Was ist Realität und wer bestimmt, was wirklich passiert?". Realität könne unterschiedlich wahrgenommen werden.

Hauptfigur, Schriftstellerin Regina Schmidt, konstruiert das Geschehen immer mal wieder anders. "Nein, nein, so nicht, noch einmal von vorne", ruft sie dann. Für Sigune Weber kann nicht sein, was nicht sein darf. Schließlich gibt es Gesetze und deutsche Wertarbeit, daran gibt es nichts zu rütteln. Neidhart Mittenzwei fühlt sich stets verfolgt, belauscht, belogen und baut sich seine eigene Realität. Rentnerin Oberhauser sieht alles unter dem Erleben von Kaltem Krieg und Klassenkampf. Laubert stellt in seinem Stück die Rolle alles Faktischen infrage und ist damit bei einem aktuellen Thema. Was kann man in Anbetracht von Halbwahrheiten, erfundenen Nachrichten und blanken Lügen überhaupt noch glauben. Was ist wirklich wahr?

Und wie geht es weiter? Christian Laubert verrät: Die Pläne fürs Winterwandeltheater "Nacht der Sieger", das im Januar und Februar 2018 im Freilandmuseum zu sehen sein wird, liegen schon in der Schublade. Wenn alles so wird, wie er sich das vorstellt, wird das Stück noch aktueller und noch mehr zeitbezogen werden als "Der letzte Sommer", verspricht Christian Laubert. Mehr lässt der Theaterchef aber nicht raus, bevor es in den Urlaub geht – auch nicht, ob gecampt wird.

BARBARA GLOWATZKI